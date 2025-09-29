Letizia Moratti sprona la destra di Milano: "La cifra dell’investimento previsto per lo stadio rappresenta un’occasione che Milano non può permettersi di perdere"

Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, europarlamentare del Partito Popolare Europeo ed ex sindaco di Milano, si è così espressa sulla questione stadio: "Il dibattito sulla delibera relativa allo stadio di San Siro va ben oltre una semplice questione tecnica o amministrativa. In gioco c’è una visione di città, la possibilità di riqualificare un’area strategica e di garantire a Milano infrastrutture moderne e all’altezza del suo profilo internazionale. L'ho sempre sostenuto. Non possiamo certo ignorare i limiti di questo provvedimento, né tantomeno condividerne pienamente i contenuti – afferma Moratti – ma la nostra responsabilità verso la città ci impone una scelta chiara: evitare che Milano venga paralizzata da contrapposizioni ideologiche o da calcoli politici.

Il nostro obiettivo è garantire sviluppo, rigenerazione urbana, sostenere l’occupazione e promuovere un rilancio urbanistico e sociale che guardi al futuro, al benessere dei cittadini e alla loro sicurezza, e attrarre investimenti. La cifra dell’investimento previsto, oltre 1,2 miliardi di euro, rappresenta un’occasione che Milano non può permettersi di perdere. Sarebbe un errore imperdonabile condannare la città all’immobilismo solo per fare opposizione. Forza Italia ha sempre ragionato nel merito delle questioni, ponendo al centro gli interessi dei cittadini".