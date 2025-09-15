Letizia tuona: "Ditemi voi perché, quando tocca al Milan, c'è sempre un metro di giudizio diverso. È mancanza di rispetto!"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando i torti arbitrali subiti dal Milan: "La mancanza di rispetto con cui il Milan è stato trattato ieri e in questo inizio di campionato va sottolineata. Ieri c'erano quattro rigori per il Milan: su Gimenez, su Pulisic e due su Nkunku. L'unico valutato dal VAR è quello di Freuler sul francese, che per me era rigore, ma era ancora più rigore quello per il fallo di Lucumi. Ditemi voi perché, quando tocca al Milan, c'è sempre un metro di giudizio diverso. Quando c'è il Milan di mezzo, bisogna andare a rivedere qualsiasi cosa. Lo trovo assurdo. È una mancanza di rispetto".

LA MOVIOLA DI GRAZIANO CESARI

Presente negli studi di Pressing, l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato così il rigore prima dato e poi tolto al Milan ieri sera contro il Bologna: "Minuto numero 86', il risultato è di 1-0 per il Milan. L'arbitro Mercenaro decide di non punire l'intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull'attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E' davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C'è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c'è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perchè a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell'area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l'episodio e annuncia poi che non c'è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l'arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino".

