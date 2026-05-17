Licari: "Lo spettro Europa League tormenta i rossoneri: ballano almeno quaranta milioni"

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Nel suo articolo odierno sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari ha commentato le conseguenze di un'eventuale non qualificazione in Champions

La Champions League si gioca nei prossimi 180 minuti ma già le cinque gare in contemporanea di oggi potrebbero consegnare i primi verdetti definitivi. Al Napoli basta una vittoria, la Juventus può consolidare il terzo posto: a giocarsela sembrano essere soprattutto Milan, Roma e Como. I rossoneri hanno il destino nelle proprie mani, con due vittorie nelle ultime due, ma allo stesso tempo sono di gran lunga la squadra meno in forma non solo tra quelle del lotto Champions ma dell'intero campionato di Serie A.

Il commento di Fabio Licari, questa mattina sulla Gazzetta dello Sport: "Tutto gira attorno al paradosso Milan. Dopo il derby, Allegri sembrava contendere lo scudetto all’Inter, poi è precipitato alla media di un punto e spiccioli a partita. Resta al quarto posto, è davanti ai giallorossi negli scontri diretti, ha il suo destino nelle mani (come Conte e Spalletti) perché battendo rivali non insuperabili quali Genoa e Cagliari entrerebbe tra le prime quattro: però è nel momento più difficile della stagione. Lo spettro dell’Europa League, con l’effetto di ridimensionare il progetto, tormenta i rossoneri e non solo loro. Ballano almeno quaranta milioni con la Champions, anche di più".