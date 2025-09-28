Lichtsteiner: "Allegri e Conte accomunati dall'ossessione per la vittoria: due vincenti"

Oggi Milan-Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. I due tecnici non potranno certo scendere in campo ma con la loro esperienza e con il loro carisma saranno determinanti per indirizzare le sorti dell'incontro dall'una o dall'altra parte. Oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del primo incrocio dal 2013 tra i due allenatori, ha deciso di intervistare Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ai tempi della Juve è passato sotto entrambe le gestioni.

Le parole di Lichtsteiner: "C'è solo una domanda a cui non risponderò, chi preferisco tra i due. Voglio bene a entrambi e non posso proprio scegliere. Due grandi maestri e due allenatori vincenti. Hanno scritto la storia del calcio e ci faranno divertire ancora. Li accomuna l'ossessione per la vittoria. Antonio la manifesta, Max la nasconde di più, ma hanno bene in testa cosa devono fare per vincere. E trovano sempre la chiave. E poi sono tatticamente preparatissimi: studiano il calcio"