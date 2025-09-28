Lichtsteiner: "Allegri e Conte odiano gli errori: se serve blocco basso per un'ora, lo organizzano"
Oggi Milan-Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. I due tecnici non potranno certo scendere in campo ma con la loro esperienza e con il loro carisma saranno determinanti per indirizzare le sorti dell'incontro dall'una o dall'altra parte. Oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del primo incrocio dal 2013 tra i due allenatori, ha deciso di intervistare Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ai tempi della Juve è passato sotto entrambe le gestioni.
Le parole di Lichtsteiner su chi è più attento, tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte, alla fase difensiva: "Entrambi. E lo sono in maniera rigida, estrema. Vogliono concedere pochissimo agli avversari e le loro squadre trasmettono un'idea di solidità. Adesso il calcio sta cambiando, si vedono tante partite piene di gol. Ma non accade quando ci sono loro, perché i gol nascono da errori e loro odiano gli errori e lavorano per evitarli. E se serve un blocco basso per un'ora, lo organizzano senza problemi"
