Lichtsteiner su Milan-Napoli: "Entrambe le squadre cercheranno di comandare"

Oggi Milan-Napoli sarà anche e soprattutto Massimiliano Allegri contro Antonio Conte. I due tecnici non potranno certo scendere in campo ma con la loro esperienza e con il loro carisma saranno determinanti per indirizzare le sorti dell'incontro dall'una o dall'altra parte. Oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del primo incrocio dal 2013 tra i due allenatori, ha deciso di intervistare Stephan Lichtsteiner, terzino svizzero che ai tempi della Juve è passato sotto entrambe le gestioni.

Il commento di Lichtsteiner su che partita si aspetta questa sera a San Siro tra il Milan e il Napoli: "Mi aspetto una sfida di altissimo livello, preparata molto bene e, visto che siamo ancora a inizio stagione, penso che sarà una partita giocata, in cui entrambe le squadre cercheranno di comandare. Napoli e Milan saranno in corsa per lo Scudetto fino alla fine, ma credo che anche Inter e Juve possano provare a lottare per il primo posto. Come sempre, saranno decisivi gli episodi e le altre situazioni, come il percorso nelle coppe e gli infortuni".