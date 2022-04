Liga, Real Madrid Campione di Spagna: 35esimo titolo della storia

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Bastava un punto al Real Madrid e a Carlo (Magno) Ancelotti per conquistare il titolo di campione di Spagna, il trentacinquesimo della propria storia. I blancos hanno esagerato, battendo per 4-0 l’Espanyol e incoronandosi campioni con quattro giornate di anticipo sulla fine della Liga. Sedici punti sul Siviglia, addirittura diciotto sul Barcellona (che ha però una gara in meno), i merengue hanno dominato la Liga da inizio alla fine, festeggiando con ben 360 minuti di anticipo. Festeggia anche Carlo Ancelotti, primo tecnico della storia del calcio ad aver vinto i cinque maggiori campionati europei, ma la stagione non è finita: ora l’appuntamento è per mercoledì, per la sfida di ritorno contro il Manchester City, che vale la finale di Champions League.