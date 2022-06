Lille, Paulo Fonseca nuovo allenatore: l'ex tecnico della Roma deciderà il futuro di Renato Sanches?

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Fonseca riparte dal Lille. Il manager portoghese fermo da un anno dopo l’esperienza sulla panchina della Roma – a breve – sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Lille. Con i giallorossi Fonseca ha ottenuto 53 vittorie, 21 pareggi e 28 sconfitte nelle 102 partite in cui è stato allenatore. Fonseca è già sbarcato in città e a breve verrà ufficializzato come nuovo tecnico. Potrebbe essere lui dunque a decidere il futuro di Renato Sanches, anch’egli portoghese. Sappiamo che il giocatore è ad un anno dalla scadenza di contratto con il Lille, ma proprio Fonseca potrebbe convincerlo a restare. La trattativa con fra il Diavolo e il club francese in ogni caso sta andando avanti.