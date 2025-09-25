Lippi elogia i due "architetti" del nuovo Milan: "Tare è un grande dirigente, mentre Allegri un grande allenatore"

Oggi alle 22:40
di Lorenzo De Angelis

Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore Davide Lippi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla ricostruzione rossonera targata Massimiliano Allegri e Igli Tare

"Il Milan è una squadra in ricostruzione, hanno venduto tanto. Tare è un grande dirigente, Allegri un grande allenatore. E quando le squadre si costruiscono dall'alto con grandi valori, doti e qualità le cose non possono che andare meglio. Sicuramente è una squadra, una società, in netta risalita e che darà fastidio al Napoli in questa stagione". 