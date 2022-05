Lippi sulla Serie A: "Avvincente come non succedeva da anni. Ora la favorita è il Milan"

MilanNews.it

Marcello Lippi, ex ct azzurro, ha commentato così il campionato di Serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Avvincente come non succedeva da anni. E non è ancora finito. In tutta l’Europa che conta hanno già i campioni, Italia e Inghilterra no. Ho visto squadre di metà classifica giocare un buon calcio, allenatori coraggiosi, novità tattiche. Chi vince? Negli ultimi due mesi ero sicuro che l’Inter ce l’avrebbe fatta. Mi sembrava la favorita, la più determinata, cattiva, organizzata, con quattro attaccanti che non ha nessuno. E una partita da recuperare. Bologna ha cambiato tutto. Il vantaggio ora è del Milan. Due punti e lo scontro diretto a favore. Dico Milan".