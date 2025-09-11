Liste UEFA, c'è una novità: "Possibile una sostituzione temporanea per un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine durante la fase a gironi"
La UEFA, dopo l'incontro col Comitato Esecutivo, ha rilasciato una nota in cui parla di una novità per la gestione delle liste nelle competizioni UEFA maschili per Club. La modifica riguarda i giocatori di movimento e gli infortuni a lungo termine:
Di seguito le novità: "Il Comitato Esecutivo ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA maschili per club 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine o malattia durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa. La motivazione alla base di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ingiustamente ridotte e che le giocatrici siano tutelate da un ulteriore carico di lavoro".
