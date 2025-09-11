Liste UEFA, c'è una novità: "Possibile una sostituzione temporanea per un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine durante la fase a gironi"

Liste UEFA, c'è una novità: "Possibile una sostituzione temporanea per un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine durante la fase a gironi"MilanNews.it
© foto di Gaetano Mocciaro
Ieri alle 22:30News
di Manuel Del Vecchio

La UEFA, dopo l'incontro col Comitato Esecutivo, ha rilasciato una nota in cui parla di una novità per la gestione delle liste nelle competizioni UEFA maschili per Club. La modifica riguarda i giocatori di movimento e gli infortuni a lungo termine:

Di seguito le novità: "Il Comitato Esecutivo ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA maschili per club 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine o malattia durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa. La motivazione alla base di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ingiustamente ridotte e che le giocatrici siano tutelate da un ulteriore carico di lavoro".