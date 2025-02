live mn Casale: "Abbiamo voluto la vittoria più del Milan. Dopo il loro vantaggio avevamo tanto rammarico"

Niccolò Casale, difensore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Bologna-Milan, recupero della nona giornata di Serie A giocato oggi al "Dall'Ara".

Che valore ha questa vittoria?

"Noi sapevamo quanto contasse questo recupero per accorciare la classifica. Al di là del risultato, ho rivisto un Bologna che ha creato tanto e questa vittoria ci dà la consapevolezza che possiamo stare lì in alto: possiamo definirla una partita da Champions. L'abbiamo voluta più di loro. Il loro vantaggio ci aveva creato tanto rammarico, l'abbiamo pareggiata poi e vinta meritatamente".

Che vittoria è stata per te?

"Oggi per me è una grande liberazione. Venivo da una brutta annata e ritrovarmi oggi signidica tanto".

Hai sentito l'affetto dei bolognesi?

"Vengo da Roma, quindi le pressioni ci sono. La gente viene allo stadio e può criticare, ma sono critiche costruttive. Sono convinto che sarà l'inizio di tante belle cose".

LE PAROLE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano, allenatore rossoblu, parla a DAZN al termine di Bologna-Milan 2-1. Le sue parole sulla partita: “Una reazione fantastica della squadra ad uno svantaggio in una partita in cui stavamo giocando bene, contro una squadra che a campo aperto può farti male, una delle squadre più veloci al mondo. La capacità dei ragazzi di non mollare e di non uscire dalle partite ci dà la possibilità di vincere gare come queste. Soprattutto in casa abbiamo la capacità di non mollare, riuscire a ribaltare il Milan non è semplice. Con questi tre punti che aggiungiamo alla nostra classifica già bella diventa importante. Battere il Milan in rimonta è un grande merito dei ragazzi che si meritano questa gioia".