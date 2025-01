live mn Da Riyad: è vigilia di derby! Le parole di Conceiçao e Reijnders. Il punto su Leao

14.40 | È cominciato da poco l'allenamento dell'Inter presso lo stadio dell'Al-Riyadh in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan di domani. Assenti Correa e Thuram che stanno facendo terapie, in entrambi i casi assenza in via preventiva ma dovrebbero andare entrambi in panchina domani. In attacco quindi toccherà alla coppia Lautaro-Taremi.

13.50 | Atteso in serata a Riyad anche Giorgio Furlani, CEO rossonero. La dirigenza rossonera sarà così al gran completo per la finale di domani sera contro l'Inter. Non sarà presente invece, apprende la redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale.

13.00 | In attesa dell'allenamento del pomeriggio sembra che a centrocampo sia in vantaggio Musah su Ismael Bennacer. Per il resto Conceiçao dovrebbe riproporre la stessa formazione schierata contro la Juventus.

11:10 | Leao ce la farà? La risposta di Conceicao in conferenza: “Adesso vediamo, valutiamo. Sicuramente non ha 90 minuti, devo gestirlo. Prima devo vedere se lui è disponibile, poi vediamo se gioca o no. Oggi pomeriggio abbiamo allenamento e domani vedrete”.

11:02 | Accanto a Conceicao, c'era Tijjani Reijnders in conferenza: "Avete visto cosa mi ha detto Pioli... Con la Juve abbiamo dimostrato che possiamo fare di più". CLICCA QUI per leggere la conferenza integrale

11:00 | La conferenza stampa di mister Conceicao: "Spero che la squadra stia meglio di me, abbiamo un giorno di riposo in meno dell'Inter. Su Leao..." CLICCA QUI per leggere la conferenza integrale

8:57 | Anche Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby: "Con Conceicao non ho più parlato. I giocatori del Milan sono quelli: cercheremo di non fare gli stessi errori di settembre". CLICCA QUI per leggere la conferenza integrale

8:40 | Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby: "Abbiamo visto insieme Juve-Milan: fanno cose simili rispetto a Fonseca. Loro l'unica italiana che ci ha battuto". CLICCA QUI per leggere la conferenza integrale

8:00 | Il grande dubbio di oggi è il seguente: Rafael Leao sarà a disposizione di Sergio Conceiçao oppure dovrà fare il tifo per i compagni dalla tribuna? L'unica certezza al momento è che, anche se dovesse essere recuperato, al massimo il portoghese potrebbe andare in panchina ed essere eventualmente usato a partita in corso in caso di necessità.

IL PROGRAMMA DEL MILAN DI OGGI

10:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Sergio Conceicao e di Tijjani Reijnders presso l’Al-Awwal Park Stadium

15:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

IL PROGRAMMA DELL'INTER DI OGGI

8:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Simone Inzaghi e di Lautaro Martinez presso l’Al-Awwal Park Stadium.

14:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti aperti ai media.

