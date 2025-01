live mn Lautaro: "Abbiamo visto insieme Juve-Milan: fanno cose simili rispetto a Fonseca. Loro l'unica italiana che ci ha battuto"

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, è presente in conferenza stampa da Riyad alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la finale di Supercoppa Italiana ed in programma domani alle 20:00 (ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyad.

Come stai e quanto ti stimola questa finale contro l'unica squadra italiana che vi ha battuto quest'anno?

"Mi stimola tanto, perché è una finale, perché è un derby. Sappiamo tutti quanto sia importante questa partita: è il primo trofeo della stagione, il primo obiettivo di quest'anno. Come diciamo sempre: tutti gli obiettivi che abbiamo giochiamo per vincerli e per fare il massimo per portare l'Inter in alto. Le statistiche le guardo poco... Il gol è importante, ma è più importante che l'Inter vinca e che io lavori per la squadra".

I grandi attaccanti hanno momenti in cui non si segna...

"All'inizio sì: ho riposato poco, non ho fatto la preparazione che volevo, non c'era tempo. Io mi sento diverso: ho già vissuto momento così, ma questo è il peggiore. Però è diverso: io mi sento bene, mi sento che sto tornando alla forma in cui voglio essere e sono tranquillo anche se il gol non arriva. Poi ci sono altri compagni che stanno segnando".

I suoi compagni ci tengono al fatto che faccia gol...

"I compagni sono importanti e a me fa molto piacere, loro riconoscono il lavoro che uno fa per la squadra. Io, quando non segno, cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra. E penso che lo stia facendo anche ora".

Come si sente la squadra?

"Benissimo. Abbiamo recuperato le energie, manca un giorno e due allenamenti. Stiamo bene, come gruppo, come squadra. Affrontiamo una squadra forte, il Milan che è l'unica squadra che ci ha battuto in campionato. Sarà una gara bella da giocare: la prepareremo per togliere qualcosa loro e portare il trofeo da noi".

Che impressione le ha fatto il Milan contro la Juve?

"L'abbiamo vista tutti insieme in albergo. Abbiamo visto che fanno cose simili ai tempi di Fonseca, anche perché hanno lavorato poco col nuovo allenatore. Nelle ore che rimangono guarderemo altro. La Juventus stava vincendo, meritatamente, ma poi le gare sono così quando non le chiudi: un episodio cambia tutto. Dobbiamo prepararci di testa perché i dettagli fanno la differenza".

Derby lontano da San Siro...

"Non ci saranno tutti i tifosi. Ma noi pensiamo alla gara, a fare bene e a vincerla. È importante prepararla bene, riposare bene. Come squadra ci siamo: sono tranquillo, domani faremo una grande gara".

