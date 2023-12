live mn - Dionisi in conferenza: "Noi alla pari col Milan, peccato. Leao è incredibile"

vedi letture

Alessio Dionisi, allenatore dei neroverdi, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Sassuolo, match vinto per 1-0 dai rossoneri a San Siro.

Segui le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Con un po' di determinazione in più qualcosa in più si poteva fare?

"Sì, vero. Concedere meno di due tiri in porta è difficile. I ragazzi hanno lavorato bene senza palla, molto meglio di altre partite: questa, se la capiamo, è la nostra dimensione in fase difensiva. Potevamo essere più precisi in attacco. Peccato perché andiamo via con niente dopo una prestazione alla pari col Milan...".

Come giudichi Tressoldi e Ferrari?

"Ruan veniva da alcuni dettagli determinanti nei nostri risultati non giusti: per questo ho scelto di non farlo giocare; se ritrova tranquillità ha qualità importanti. Ferrari ha fatto una prestazione positiva, si è rimesso in discussione: è rimasto qui, si è rimboccato le maniche e sta cercando di trainare il gruppo".

Cosa è successo a Berardi?

"Ha avuto crampi. Un peccato giocare senza di lui gli ultimi 20 minuti".

Cosa it ha colpito del Milan?

"Di Leao si parla già tanto, è incredibile. Oggi lo abbiamo limitato bene".

Come valuta il match di oggi rispetto alla vittoria contro l'Inter?

"Prestazione positiva, ovviamente non il risultato".

Si aspetta qualcosa dal mercato?

"Non dobbiamo perdere fiducia in noi, dall'esterno sicuramente non arriveranno spinte positive. Il nostro campionato è nella parte destra della classifica, ma non siamo in zona comfort. Se ci saranno possibilità sul mercato la società saprà coglierla".

Come migliorare?

"È un momento in cui sbagliamo tanti dettagli. E l'allenatore non sta riuscendo a sistemare questi dettagli. Io poi credo in noi".

20:58 | Termina qui la conferenza.