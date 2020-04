LIVE MN - Emergenza Coronavirus, Milan e Inter disponibili a giocare lontani da San Siro. I dati di oggi

18.13 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con tra parentesi la differenza rispetto a 24 ore fa:

• Attualmente positivi: 106.962

• Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%)

• Dimessi/Guariti: 42.727 (+2.563, +6,4%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.812 (-124, -4,2%)

• Tamponi: 1.244.108 (+65.705)

TOTALE CASI: 172.434 (+3.493, +2,1%)

17.05 - Altre 847 persone sono morte in Gran Bretagna a causa del Coronavirus, portando il numero totale delle vittime a 14.576, secondo i dati del ministero della Salute. Il numero è in linea con gli 861 deceduti di 24 ore fa. I casi di contagio totale sono saliti a 108.692, ovvero 5.559 contagiati in più rispetto all'aggiornamento di ieri.

16.30 - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, tramite una diretta Facebook ha aggiornato i cittadini circa l'emergenza Coronavirus nella regione e lanciato anche un monito ai colleghi del Nord circa una possibile riapertura: "Abbiamo salvato la Campania. Siamo la regione con la maggior densità di abitanti per chilometro quadrato, 430 a 1 il rapporto, in alcune aree anche 1.000 a 1. Non era scontato salvare la regione. Tanti in Italia stanno provando a sporcare la faccia della Campania, ma la verità è sotto gli occhi di tutti. Noi non perdiamo tempo, la Campania è la regione con la mortalità più bassa rispetto ad altre regioni come la Basilicata e ha anticipato di due settimane le scelte del Governo. Siamo stati lungimiranti e saremo i primi di Italia ad uscire dal tunnel se continuiamo così. Si è aperta la Fase 2 con la politica politicante, che tristezza! L'esempio del MES è sconcertante. Capiamoci bene: centinaia di miliardi di euro non ce li regalerà nessuno, la battaglia dovrà essere sugli interessi e sui tempi di pagamento. Quando dicono che 'gli italiani fanno da soli' cosa intendono? Buoni del tesoro? Sarebbe difficile emetterli per tanti miliardi".

Chiusura confini Campania - "Gli esperti ci dicono che in tante parti di Italia siamo ancora alla Fase 1, poi sento alcuni miei colleghi che vogliono ripartire tutto. Invece io credo che ci voglia un maggiore senso di responsabilità. Lombardia, Veneto e Piemonte hanno una situazione che non è ancora tranquilla. Lombardia e Veneto, soprattutto, sono in alto mare e vogliono aprire. Così facendo, però, rischia di mettere in pericolo tutta l'Italia. Per questo saremo costretti a chiudere i confini. La cosa più drammatica sarebbe riaprire tutto e dopo due settimane tornare a chiudere: a quel punto l'Italia non reggerebbe più. Le riaperture dovranno essere sempre accompagnate da un piano di sicurezza sanitaria che è imprescindibile. La ripresa sarà su due piani: economico e sanitario".

15.50 - Per quanto tempo i giocatori resteranno rinchiusi nei centri sportivi? E' una delle domande poste a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Rai Uno'. "Chi dice che gli atleti saranno rinchiusi fino alla fine dice una cosa non vera: c'è bisogno di un periodo di chiusura, di controlli per garantire le negatività da parte di tutti i protagonisti che partecipano a determinati eventi perché se sono tutti negativi è evidente che poi non può esserci contagio. Quindi massima attenzione e poi ci sono tutta una serie di procedure di controllo. Sono previste tre settimane, poi si riparte con movimenti e trasferimenti con le gare che ripartirebbero tra fine maggio e i primi di giugno".

15.38 - La AFP ha stilato un nuovo bilancio dei decessi nel mondo per Coronavirus a mezzogiorno di oggi che tocca 145.673. Oltre 2 milioni di casi in 193 paesi (2.182.740 totali), ufficialmente diagnosticati. Gli Stati Uniti, che hanno registrato la sua prima morte legata al coronavirus alla fine di febbraio, sono il paese più colpito in termini di numero di decessi e casi, con 33.286 decessi per 671.425 casi. Almeno 54.703 persone sono state dichiarate guarite. Dopo gli Stati Uniti, i paesi più colpiti sono l'Italia con 22.170 morti per 168.941 casi, la Spagna con 19.478 morti (188.068 casi), la Francia con 17.920 morti (165.027 casi) e il Regno Unito con 13.729 morti (103.093 casi).

15.07 - Intervista rilasciata ai microfoni di 'Rai Radio 1' da Gabriele Gravina, presidente della FIGC che è intervenuto nel corso della trasmissione 'Un giorno da pecora'. Tanti i temi affrontati dal numero 1 della Federazione: "E' un momento difficile per tutto il paese e anche per il mondo del calcio, ma con disponibilità e buonsenso sono sicuro che troveremo la giusta via. Chi invoca oggi ad alta voce l'annullamento e la sospensione dei campionati credo che non voglia bene né al calcio né agli italiani, perché non vuole dare una speranza di futuro e di ripartenza. Mi dispiace, terrò duro fino alla fine".

14.46 - La Spagna ha registrato 19.478 morti per Covid-19 dall'inizio dell'epidemia, ha annunciato oggi il Ministero della Salute. Un totale di 585 decessi sono stati registrati in 24 ore, secondo il Ministero, la cui metodologia è stata modificata al fine di standardizzare le cifre inviate dalle diverse regioni, il che ha portato a un cambiamento nelle cifre rispetto ai giorni precedenti. Questa valutazione, che include solo i testati positivi, è contestata da diverse regioni che sostengono che migliaia di persone sono morte a causa della malattia.

14.34 - A Mattino Cinque su Canale 5, il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato delle indagini della magistratura su contagi e decessi per Covid19 nelle RSA. "Nell'ipotesi in cui l'evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura, purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori. La condizione ineludibile per parlare di riapertura è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati".

12.37 - Diversi governi regionali del Paese puntano alla riapertura entro il 4 maggio, se non prima. Lombardia e Veneto si sono schierate pubblicamente a favore della ripresa, con tempi e modi tutti da stabilire per garantire la sicurezza delle persone. Così come il Piemonte, che ieri per bocca del governatore Cirio si è proposto come apripista per l’Italia. Discorso simile per la Sicilia che con l’assessore alla sanità Ruggero Razza ha fatto sapere di essere pronta. A questi si aggiungono anche le Marche, come confermato dal governatore Crescioli al Corriere della Sera: “Perché aspettare maggio? Lo dico al governo: consentiamo a chi è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori di ripartire anche prima”.

12.31 - "I medici delle squadre non sono stati consultati". Queste le parole di Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici del calcio, che Il Mattino riporta al suo interno, a pagina 16, quest'oggi. L'ex medico della Nazionale polemico: "Perché non facciamo parte della commissione medico-scientifica istituita dalla Federcalcio? Da 50 anni esiste la nostra associazione, siamo una componente di pari dignità rispetto a quelle dei calciatori e degli allenatori: abbiamo offerto collaborazione e avremmo dovuto essere messi in condizione di dire la nostra".

12.27 - I dati della Johns Hopkins University parlano di un costante incremento di casi all’interno degli Stati Uniti. Le persone risultate positive al Coronavirus sarebbero 671.425, con oltre 33mila nuovi contagi solo nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 2424, numero che fa salire il totale a 33.286.

12.23 - La data della ripresa degli allenamenti deve stabilirla il Governo, ma le parole di ieri del ministro Spadafora fanno crescere la fiducia circa il 4 maggio. Il problema che si sta valutando in questi giorni, racconta il Corriere dello Sport, è di carattere geografico: si potrà giocare in Lombardia? Il presidente federale con i suoi collaboratori sta valutando anche questo: riemerge l’idea di un piccolo mondiale, da disputarsi in tre o quattro città poco distanti dove la diffusione del virus è stata bassa.

12.07 - Il Milan è pronto a organizzare il ritiro a Milanello per l'eventuale ripresa degli allenamenti dopo il 4 maggio. Il centro sportivo rossonero sarà l’unica struttura di riferimento per il club essendo dotato di campi, palestre e alloggi per giocatori e dipendenti, dunque tutto lo staff resterà a Milanello senza l’utilizzo di strutture esterne. I rossoneri non hanno ancora richiamato in Italia i giocatori all’estero, aspettano comunicazioni ufficiali sul protocollo medico per stabilire il piano di rientro degli stranieri.

11.45 - Il Corriere dello Sport oggi racconta il chiarimento avvenuto ieri tra il presidente del CONI Giovanni Malagò e quello della FIGC Gabriele Gravina, che non ha preso bene le parole del primo circa il comportamento del calcio nei confronti dell'emergenza Coronavirus. Una telefonata di buon mattino che non ha cambiato lo stato dei fatti: il dissenso resta totale. Gravina non ha gradito le accuse al suo operato e lo ha espresso nei venti minuti di colloquio, arrivando a sostenere che quelle censure suonano come un atto di sfiducia da chi 'non è più sintonia con lo sport'. E nei passaggi più accessi sarebbe anche arrivata la domanda clou 'ma tu saresti riuscito a mettere d’accordo chi punta allo scudetto con chi teme di retrocedere? Il riferimento era da una parte a Lotito e dall’altra a Cairo e Cellino, i più esposti nella campagna contro la ripresa. Senza contare che chiudere anzitempo il torneo significherebbe rinunciare a trecento milioni di euro. Chi non comprende questo, avrebbe rinfacciato Gravina a Malagò, non fa gli interessi del calcio. La strategia della FIGC continuerà a ruotare attorno a tre punti fermi. Primo: quando il governo riapre il Paese, il calcio riparte. Secondo: si riparte insieme con le altre federazioni europee. Terzo: i campionati si portano a termine, anche se si trattasse di giocarli in autunno.

11.15 - La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio alla Serie A con il titolo seguente: "Cairo e Cellino, i due no alla ripresa. Veleni Lega-Coni: 'Basta ingerenze'". I club - si legge - sono adesso meno divisi sulla possibile ripartenza e più compatti contro il presidente del CONI, Giovanni Malagò.

11.00 - Ecco il titolo di questa mattina de Il Giornale: "Lega-Coni, ora è rissa. Lo sport contro il calcio e il governo frena". E' scontro tra la Lega Serie A e il Coni, mentre continuano le polemiche degli altri sport contro il calcio italiano, che continua invece a lavorare e a spingere per la ripresa del campionato. La decisione finale spetterà comunque al Governo, che per ora frena: "Spero si possa riprendere il 4 maggio, ma vedremo se ci saranno le condizioni..." le parole del Ministro dello Sport, Spadafora.

10.18 - Il calcio spagnolo lavora perché la stagione sia portata a termine, come esorta a fare la Uefa, ma non si nasconde che - nel Paese europeo in cui il coronavirus ha fatto più vittime dopo l'Italia - bisogna mettere in conto anche l'eventualità che ciò non sia possibile. Per questo motivo, scrive Marca, la Commissione dei delegati della Federazione si è riunita ieri ed ha preso in considerazione tutte le possibili ipotesi relative alle competizioni europee della prossima stagione, dando priorità alla classifica cristallizzatasi lo scorso 11 marzo, al momento dello stop alle partite nella Liga. In questo modo, Barcellona, Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad sarebbero le squadre classificate per la Champions League, con Atlético e Getafe in Europa League. Farebbero eccezione le finaliste della Coppa del Re, Athletic Bilbao e Real Sociedadi Spagna, che avrebbero la priorità sulla settima classificata, in questo momento il Valencia, per occupare un posto in Europa League, con diverse modalità a seconda che la finale si giochi o meno. (ANSA).

09.44 - "Anche Malagò attacca il calcio: la ripresa è sempre più difficile". Questo il titolo che il QS dedica nel taglio alto della sua prima pagina al calcio italiano questa mattina. Il presidente del CONI duro: "Manca un piano preciso". La replica - si legge - di Dal Pino: "No alle conflittualità". La parola adesso passa a Conte ed al governo.

09.29 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Milan e Inter: "Rossoneri e nerazzurri: sì alla A anche lontano da Milano". Per i due club milanesi la saluta viene prima di tutto e quindi sono disponibili a giocare lontano da San Siro nel caso in cui il campionato di Serie A dovesse ripartire senza partite al Nord. Qualsiasi soluzione arriverà dalla Federcalcio e dalla Lega sarà quindi accettata da Milan e Inter.

09.14 - "Invasione di campo": così il Corriere dello Sport in apertura questa mattina. Dura reazione di Lega e FIGC all'intervista rilasciata da Giovanni Malagò al quotidiano romano. Dal Pino contro Malagò: "Da lui leggerezza e ingerenza, noi in dialogo con tutti per tutelare il calcio e i diritti tv". Spadafora: "Spero di far ripartire lo sport il 4 maggio". Coppe Europee, le date per le finali: 5-8 o 26-29 agosto.

08.45 - Mentre in Lega si continua a litigare, le altre discipline sono critiche e prendono le distanze. "Tutti contro il calcio" scrive il Corriere della Sera nella sua sezione sportiva. Sono giorni difficili. La spaccatura esiste ed è profonda. Dal presidente del Coni alla fuoriclasse azzurra del nuoto Federica Pellegrini, il mondo dello sport si lamenta del pallone deciso a ripartire.

08.15 - Se in Italia la situazione va lentamente migliorando, dal consueto report della Johns Hopkins University, la diffusione del Coronavirus nel mondo, e la sua mortalità, non accennano a fermarsi. Il totale di decessi su scala planetaria ha raggiunto quota 140.773. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di vittime, oltre 33.000, seguite dall'Italia che ha superato le 22.000 e dalla Spagna con oltre 19.000. Nel mondo, il numero totale di casi ha raggiunto almeno 2.101.164.

08.00 - Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sul suo profilo Facebook ha commentato anche le date ipotizzate per la ripartenza di allenamenti e campionati in queste settimane: "Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi i giorni. La data del 4 maggio ancora non è confermata, ma spero di poterla mantenere. È una data che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse. Dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport, anche in luoghi e contesti dove lo spazio è poco. Dobbiamo inventarci delle formule per cercare di contemplare l'esigenza, sacrosanta, della sicurezza e della salute, col fatto che si possa riprendere a fare sport a tutti livelli. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolverà la situazione sanitaria in modo da capire se e quando potranno riprendere le competizioni sportive. Adesso dobbiamo pensare alla salute di tutti quanti e fare in modo che lo sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria"

*****VENERDI' 17 APRILE*****

20.03 - Altre 861 persone sono morte in Gran Bretagna a causa del Coronavirus, portando il numero totale delle vittime a 13.729, secondo i dati del ministero della Salute. Il numero è in crescita rispetto ai 761 deceduti di 24 ore fa. I casi di contagio totale sono saliti a 103.093.

19.20 - Anche lo stato di New York ha annunciato il prolungamento del lockdown, in questo caso fino al 15 maggio. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, riferendosi ai pareri ricevuti dagli esperti: “La scelta non sarà politica o emotiva. Toccherà ai dati e alla scienza: stiamo parlando di vite umane”.

18.22 - Salgono anche se di poco i contagi in Lombardia. I nuovi positivi sono 941, mentre ieri erano 827, e i morti 231. Sono 63.094 i positivi in Lombardia con un aumento di 941 nuovi casi, mentre ieri era stato di 827, ma oggi i tamponi sono stati 10.706, mentre ieri poco più di 7000. I decessi sono 11.608 con un aumento di 231 vittime mentre ieri erano state 235. Calano i ricoverati sia in terapia intensiva (1.032 con -42) e soprattutto negli altri reparti (11.356, -687). Sono i dati del contagio in Lombardia resi noti dal vicepresidente della Regione Fabrizio Sala spiegando che 'ci sono dati migliorativi ma siamo ancora in Fase 1.

18.14 - Come ogni giorno la Protezione Civile ha diramato il bollettino nazionale riguardante l'emergenza Coronavirus. Questi i dati odierni, con tra parentesi la differenza rispetto a 24 ore fa:

• Attualmente positivi: 106.607 (+1.189, +1,13%)

• Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%)

• Dimessi/Guariti: 40.164 (+2072, +5,4%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143, -4,6%)

• Tamponi: 1.178.403 (+60.999)

TOTALE CASI: 168.941 (+3.786, +2,3%)

16.58 - La Germania ha visto un’impennata nel numero di nuovi casi positivi al Covid-19. I dati del Robert Koch Institute parlano di 2866 nuovi casi registrati nella giornata di ieri, numero che porta il totale dei contagiati a 130.450. I decessi registrati e collegati al Coronavirus sono 3.569 dall'inizio dell'epidemia.

15.15 - Il 23 aprile potrebbe essere il giorno giusto per sapere quando ripartirà il calcio. Giovedì prossimo si riunirà infatti il comitato esecutivo della UEFA e potrebbe arrivare una decisione definitiva sul come riprendere le competizioni, con le ben note ipotesi sempre sul tavolo: ripartenza a blocchi con i campionati prima delle Coppe o in parallelo. A riportarlo è Sky Sport.

15.07 - Paolo Zeppilli, capo commissione medica FIGC, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai News' per parlare del protocollo stilato nella giornata di ieri in accordo con la FIGC in merito al ritorno in campo delle squadre: "Noi - ha detto - abbiamo solo preparato un protocollo di ritorno per garantire la massima sicurezza possibile il gruppo squadra, il minimo indispensabile per riprendere gli allenamenti. Ma non siamo noi a decidere del ritorno in campo. Test sierologici e tamponi per tutti? Noi abbiamo pensato al gruppo squadra, a un numero ridotto che riprende gli allenamenti per 2-3 settimane. A loro, dovranno essere fatti sia i tamponi che i test sierologici secondo le indicazioni della commissione tecnico-scientifica e del Ministero della Salute".

14.49 - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, dopo l’intervento in consiglio regionale, ha parlato a SkyTg24: “Possibile nuova ondata di contagi con la riapertura del 4 maggio? Sono sempre stato rigoroso, non superficiale nell’affrontare il problema. Credo sia necessario iniziare a pensare ad una riapertura, mancano 19 giorni a quella data quindi possiamo pensare a dei miglioramenti. Se fra 19 giorni le condizioni saranno come ci auspichiamo e avremo il consenso delle autorità scientifiche servirà ricominciare. Ma non lo si può fare dall’oggi al domani, senza limiti e senza condizioni. Dobbiamo iniziare ad organizzare una ripresa graduale che tenga conto della necessaria convivenza col virus. Come potranno organizzarsi le famiglie in smart working, lavorando distribuiti su 7 giorni? Chi è in smart working potrà gestire meglio il problema, per gli altri serviranno servizi aggiuntivi per gestire i figli, le scuole rimarrebbero comunque chiuse. Per questo dico che bisogna iniziare ad organizzare, per attivare i servizi necessari al nuovo stile di vita. Screening sierologico per arrivare al patentino? Per ora avremo solo uno screening che dirà chi ha gli anticorpi e chi no, quindi chi ha affrontato la malattia e chi no. Il patentino secondo gli scienziati potrà arrivare dopo ulteriore sperimentazione di 2-3 settimane. I malati a casa che non sanno se hanno superato l’infezione? Finita la quarantena, dovranno necessariamente essere sottoposti al tampone. I dettagli sul dove e come li stabiliremo. Il problema del tampone è che oggi noi abbiamo i reagenti per fare quelli che facciamo, oltre non possiamo andare. Domani dovremo annunciare la partenza di questa fase, di avvicinamento alla riapertura. Road map delle aziende che riapriranno? Tutte le attività produttive possono essere decise esclusivamente dal governo”.

14.44 - Superata quota due milioni di contagiati da COVID-19 nel mondo. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University, che in tempo reale aggiorna i numeri sulla pandemia di COVID-19. Il paese con più casi sono gli Stati Uniti, che contano anche il maggior numero di decessi: 26.708. In Europa il paese con più casi è la Spagna, mentre quello ha fatto registrare più morti è l'Italia.

13.47 - Sul Corriere dello Sport si parla della possibile modifica al regolamento per aiutare i club al momento della ripartenza, concedendo cinque sostituzioni anziché le canoniche tre: "Cinque sostituzioni, per le big cambia tutto". Sarebbe un grande vantaggio per le società ancora impegnate nelle Coppe, che potrebbero sfruttare un maggiore turnover.

13.37 - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato a la Repubblica soffermandosi in particolare sulla situazione del capoluogo lombardo: “Nel weekend di Pasqua oltre il 95% dei controlli dimostra che chi era in movimento poteva farlo. C’è molta autodisciplina e io stesso ogni giorno sono ispirato dalla determinazione e generosità dei milanesi. C’è un volontariato che commuove, così come abbiamo un personale sanitario che dimostra il suo valore. Ma ogni giorno, nei bollettini, dicono che a Milano non stiamo messi bene. Ora, con quale criterio ci viene detto? Ma quali dati ci vengono forniti? E come li controllo? Non è mai stato fatto, per dire, un campione rappresentativo della popolazione da analizzare per definire qual è il reale trend del contagio e come i contagiati abbiano reagito. Si passa da 3000 a 8000 tamponi al giorno nell’intera regione. Una confusione tremenda. Certo, Regione Lombardia, a partire da Codogno, si è trovata in una situazione difficilissima da gestire, però da qualche tempo mi sembra che stiano tirando avanti alla giornata. Giriamola come vogliamo, ma la gestione sanitaria di Veneto e Emilia-Romagna è stata diversa”.

12.44 - Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, spiega anche alcune delle tecnicalità della ripresa delle attività del calcio italiano. Il documento che verrà redatto la prossima settimana in via definitiva dal consiglio medico della FIGC, verrà inviato all'attenzione del ministro della salute, Speranza. In caso dovesse vidimarlo, allora via alla fase due: gli stadi, con percorsi ad hoc per le squadre, spostamenti e partite, tutto ancora da programmare in un nuovo protocollo.

12.37 - La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l'ingerenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari dei diritti televisivi. La Lega Serie A, dall'inizio della situazione di emergenza legata all'impatto del Covid-19 sul calcio, è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti TV. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali. La Lega Serie A è inoltre in continuo aggiornamento con la FIGC e le altre componenti del sistema calcio per vagliare tutte le opzioni possibili, proseguendo allo stesso modo il dialogo con le altre Leghe europee, l’Eca, l’UEFA e la FIFA. Ci si augura, in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ogni Istituzione lavori, con senso di responsabilità, in modo costruttivo e propositivo per il bene comune, senza creare, come dice il Presidente del Coni, "conflittualità che danneggino qualsiasi progettualità".

12.34 - Salgono a 182.816 i contagi da COVID-19 in Spagna, il paese europeo che fino a questo momento conta il maggior numero di casi. Nelle ultime 24 ore, il paese iberico ha fatto registrare 5.183 nuovi casi e 551 nuovi decessi. Dall'inizio dell'epidemia, in Spagna sono morte 19.130 affette da Coronavirus.

12.29 - Perché non ci hanno interpellato? Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale, è attualmente il presidente di Lamica, la Libera associazione medici italiani del calcio. Un'associazione che in questi giorni in cui la FIGC ha stilato il protocollo relativo alle regole da seguire in vista del ritorno in campo non è nemmeno stata interpellata "Non è per fare polemica - ha detto -, ma stupisce anche me. Non perché non ci sia Castellacci, ma perché manca l’associazione dei medici che poi saranno responsabili di tutto. Sono loro che conoscono le situazioni, che stanno sul campo. Gli altri colleghi scriveranno delle linee in teoria ineccepibili, ma noi ci domandiamo: potranno essere realizzate?". Nel botta e risposta realizzato col quotidiano 'Libero', Castellacci ha espresso alcune perplessità sulle linee guida emerse nella giornata di ieri: "E' previsto un maxi ritiro per ogni squadra, serviranno centri sportivi con foresteria: fra giocatori e staff si arriva a 60/70 persone, serviranno altrettante camere; poi le docce differenziate, a meno di non farle in camera; obbligatori saranno gli ambienti sanificati prima e dopo l’allenamento, con personale verosimilmente esterno che dovrà occuparsene e anch'esso sottoposto ai controlli. Poi ci sono i test pre-ritiro, ci vorranno controlli a tappeto su tutti. Tamponi ogni 4 giorni, analisi supplementari a chi era risultato positivo e poi guarito per capire se il virus ha intaccato l’organismo e dare l’idoneità. E tutto ciò chi lo deve fare? Il medico di squadra. Una situazione destinata a peggiorare se poi si scende di categoria: Ho il timore che la serie C e gran parte della B non abbiano né le strutture né le risorse per sostenere due mesi di questo tipo. E i medici? In C sono part time, campano facendo il loro lavoro e per passione vanno con la squadra".

12.16 - La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su quelle che sono le due ipotesi di ripartenza in quanto a calendario del calcio italiano. La prima, ventilata ieri in Assemblea, è quella di ripartire il 27 e 28 maggio con le semifinali di Coppa Italia: Napoli-Inter e Juventus-Milan. Queste si aprirebbero con un omaggio a medici e infermieri impegnati negli ospedali. L'alternativa sono 30 e 31 maggio con le gare saltate all'inizio della pandemia: Inter-Sampdoria, Hellas Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma.

12.10 - Attraverso Twitter, Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha pubblicato questo aggiornamento sulla raccolto fondi per l'emergenza coronavirus: "Raccolta fondi Lombardia per emergenza #COVID19 a quota 98 milioni. Grande dimostrazione della generosità lombarda".

11.45 - Il quotidiano La Stampa in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 28, uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Massima sicurezza". Prima la Serie A, poi B e C: la ripresa degli allenamenti sarà scaglionata. Ritiri "blindati" per almeno tre settimane, in alcuni stadi non si giocherà. Questo il protocollo - si legge - dei medici Figc in vista dell'eventuale ripartenza il 4 maggio.

11.14 - Il Corriere dello Sport nella sezione sportiva titola: "Deciso il piano sicurezza: ma riparte solo la Serie A". Se davvero il calcio tornerà alla vita, non lo farà tutto insieme. Il 4 maggio, data cerchiata in rosso dal governo, dovrebbero ricominciare ad allenarsi soltanto i giocatori di A. Serie cadetta e Lega Pro partiranno più avanti. Il suggerimento della Federazione è stato accolto dalla commissione medica della stessa Figc, coordinata dal professor Paolo Zeppilli, che ha perfezionato il protocollo per la ripartenza.

11.00 - "Si sta generando un dibattito estremamente confuso e fortemente divisivo che non può portare a qualcosa di buono". A parlare così è Giovanni Malagò, presidente del CONI, che al Corriere dello Sport analizza a 360 gradi i temi d'attualità, a partire dalla possibile ed eventuale ripresa del campionato: "Senza voler fare polemica, per carità, io avrei chiuso dentro una stanza la Federcalcio, la Lega di A, l’Assocalciatori, gli allenatori, le televisioni e gli organismi internazionali, Fifa e Uefa, e non li avrei fatti uscire finché non avessero prodotto un documento condiviso. La stessa cosa per B e Lega Pro. Si procede a vista, per ipotesi, con una conflittualità che danneggia qualsiasi progettualità. Gravina lo sento tutti i giorni, comprendo le difficoltà del momento e capisco che voglia portare a termine la stagione. Parla di luglio, agosto, settembre, ottobre, addirittura della prossima Serie A articolata in due gironi con i playoff e i playout. Quello che manca è un piano preciso, chiaro, praticabile e convincente. Si parla solo di tagli degli stipendi dei calciatori, ovvero si è partiti dalla fine o quasi, di accordi in alto mare, e adesso di un protocollo medico che dovrà passare al vaglio dell’ISS".

10.03 - Il quotidiano Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza questo titolo nel taglio alto della prima pagina di stamane: "Il calcio ricomincia dalla Serie A: allenamenti al via dal 4 maggio". La Federcalcio pensa a una ripresa scaglionata degli allenamenti: prima la Serie A, poi la B e la C. Ritiri blindati per almeno 3 settimane, non si giocherà - si legge a pagina 36 - in alcuni stadi del Nord dove la crisi è più grave.

09.46 - "Test e ritiri blindati: il calcio ripartirà dalla Coppa Italia". Questo il titolo che il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, utilizza nel taglio alto della prima pagina. La Lega ipotizza di far disputare Napoli-Inter e Juventus-Milan a fine maggio, prima - si legge a pagina 20 - che ripartano le gare di campionato. La Figc approva il protocollo medico: se c'è l'ok del governo 2 tamponi e test sierologici, poi ricominciano gli allenamenti.

09.31- Il quotidiano Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio al calcio in Italia con questo titolo: "Ritiri blindati, test e stadi chiusi. Prima la A, poi B e C: così si ripartirà". La commissione medica della Figc - si legge a pagina 27 - vara il protocollo di sicurezza per il ritorno in campo. Ripartenza in tre fasi. La Lega: "Subito la Coppa Italia il 27 e 28 maggio".

09.13 - Un campionato senza gare al nord. È questa una delle ipotesi al vaglio dei vertici del calcio italiano per evitare di giocare in quelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus, come le città di Milano e Bergamo. Ma i club non ci stanno e "garantiscono la sicurezza", scrive La Gazzetta dello Sport. Tra l’altro le partite si disputeranno a porte chiuse: la Serie A si sposterebbe rispettando ogni disposizione, quindi lasciare San Siro per un altro stadio non aumenterebbe il livello di sicurezza.

08.44 - "La Coppa Italia per ricominciare". Questo il titolo in prima pagina del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del calcio italiano. Il piano della Lega è il seguente: il 27 maggio Napoli-Inter e il 28 Juventus-Milan. Nuova idea - si legge sul Quotidiano Sportivo - da parte della Figc: partenze scaglionate per quanto riguarda Serie A, Serie B e Serie C.

08.14 - Il Corriere dello Sport dedica l’apertura a Malagò, il quale ha rilasciato un’intervista esclusiva al noto quotidiano sportivo. "Calcio, stai sbagliando", titola il CorSport riportando le parole del presidente del Coni. "Il Covid, la ripartenza e un futuro da riscrivere: parla il numero uno dello sport italiano", si legge in prima pagina. Ancora Malagò: "Io avrei chiuso dentro una stanza Figc, Aic, Lega, Fifa, Uefa e tv e li avrei fatti uscire solo dopo aver redatto un documento condiviso. Invece si procede a vista e in ordine sparso. Spero che dal 4 maggio ci si possa allenare. La Pellegrini ha ragione, il danno è generale".