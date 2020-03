LIVE MN - Emergenza coronavirus, Reina: "Che spavento!". UEFA, domani il meeting con le federazioni

15.29 - Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha parlato a SkyTg24 spiegando come sia oramai in via di consegna il reparto di Terapia Intensiva che sarà accorpato al Policlinico: “Ieri è stata consegnata la prima parte al Policlinico, ovvero 8 moduli di terapia intensiva con 7 letti ciascuno ad esclusione di uno che ne ha 4: un totale di 53 letti. Ora sarà fatta la sanificazione, poi sarà aperto ai pazienti. Saranno in totale 204 posti letto. Ci sono tutti i servizi dedicati alla terapia intensiva, non solo i letti. Penso a tutto ciò di cui necessita un ospedale, dagli uffici ai macchinari. Sarà un vero e proprio ospedale insomma, non un semplice reparto”.

15.14 - Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha commentato così a Fanpage.it l'emergenza coronavirus che ha colpito anche il calcio: "Al momento il calcio non è importante. Il calcio è lusso. Se tutto va bene, è un bel gioco, ma nei momenti difficili, come adesso, è irrilevante. Quando si potrà tornare in campo? Non saprei dire, sinceramente non ho nessun’idea al riguardo. Penso sia necessario ascoltare gli esperti che sicuramente ne sanno più di me e di noi. Al momento, penso che la salute e la sicurezza di tutti sia la cosa più importante. Quindi è inutile preoccuparsi del calcio".

14.16 - Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato dell’emergenza Covid-19: "Con il coronavirus il calcio ha preso coscienza dello stato dell’arte. Ora la cosa più importante è organizzare la ripartenza. Pianificare. Anche club come Barcellona e Real Madrid pagheranno il prezzo della crisi, ma ha ragione anche l’Aic: i calciatori faranno sforzi, in Italia però ci sono situazioni diverse da valutare. I presidenti del calcio mi sembrano giustamente preoccupati, ma abbiamo bisogno di tre leghe unite. Poi ci sono sempre i più fantasiosi, come quelli che propongono di giocare la fine dei campionati al sud. La Uefa è stata tempestiva? Secondo me no, anche se è vero che fare valutazioni in situazioni del genere non è semplice. Abbiamo visto che cosa è capitato all’estero anche a ministri e capi di stato".

13.47 - La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma domani. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell'eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti. AS ha fatto il punto della situazione. Relativamente al calendario vi sono tre scenari possibili per ricominciare: metà maggio, giugno e settembre. La prima sembra improbabile per la diffusione del coronavirus che in gran parte del continente vede numeri di contagiati in grande crescita. La data più lontana presuppone invece di apporre delle modifiche, come il cambio di format dei campionati dalle stagioni successive, delle coppe europee o diminuire il numero di partecipanti ai campionati nazionali. Per questo motivo giugno sembra il miglior compromesso possibile, anche eventualmente giocando a porte chiuse.

13.33 - In questo periodo di quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus sono state molto le "sfide" lanciate e rilanciate sui vari social dai giocatori di tutto il mondo. Non poteva mancare ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che sul suo profilo Instagram scrive: "Skillz skillz skillz durante la quarantena. Fate come me, Pogba e Lisa Zimouche e mostratemi i vostri numeri con qualsiasi pallone e taggate un amico".

13.17 - "D'accordo 15 società: annullare il campionato. Ma Gravina non cede". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica questa mattina al suo interno, a pagina 35, alla Serie A. Cairo non ha dubbi: "Non si può finire ad agosto: meglio chiudere qui". Lite - si legge - tra Inzaghi ed Albertini. La Premier invece vara una formula "Mondiale".

12.20 - L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha parlato a ‘Mattino 5’ spiegando la sua idea sul picco dell’epidemia: “In Lombardia siamo un po’ più avanti, i dati ci dicono che ci siamo stabilizzati. Il grafico non sale più, si è fermato. L’Italia credo sia indietro di un paio di settimane, entro metà aprile si vedrà la curva scendere. Per un niente però rischiamo di vanificare gli sforzi quindi lo ripeto: stiamo a casa, è il momento più delicato”.

12.15 - Il Ministero della Salute ha rivelato i dati relativi al COVID-19 in Spagna e le cifre continuano ad aumentare ogni giorno. Al momento, ci sono un totale di 94.417 infetti, circa 9.000 in più rispetto a ieri, 8.189 decessi, di cui 849 nelle ultime 24 ore, e più di 5.600 in terapia intensiva. Cresce anche il numero di guariti, più di 19.000.

10.20 - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in conferenza stampa, ha annunciato un aiuto economico per l’Italia. Gli States, si legge su la Repubblica, invieranno in Italia strumenti e prodotti sanitari per 100 milioni di dollari, fra questi anche kit per i test veloci prodotti dalla Abbott: "In Italia stanno attraversando un momento difficile, il presidente Conte è rimasto molto contento per gli aiuti USA".

10.03 - "Ho avuto paura, non respiravo più", questo il titolo, in taglio alto, che il Corriere dello Sport dedica a Pepe Reina, il quale ha raccontato al noto quotidiano sportivo della Capitale come ha vissuto i giorni della malattia, dopo aver contratto il Covid-19. "Sono diciotto giorni che non esco. Ora sto bene, ma non è stato facile. Febbre, tosse secca, mal di testa, senso di spossatezza... è come se avessi avuto un'influenza. Solo più pesante".

09.13 - Il quotidiano Il Mattino, nella sua edizione odierna, dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Serie A con questo titolo: "Campionato sospeso o finito? Braccio di ferro tra la Figc e le società". Il presidente Gravina afferma: "Il ritorno in campo una priorità". Cairo e Commisso in coro: "La stagione deve essere considerata conclusa". Salta - si legge a pagina 16 - il confronto con la Lega sugli stipendi, l'AIC polemica: "Faremo la nostra parte, ma le altre componenti?".

08.47 - L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Fateci giocare!". I calciatori del massimo campionato, tramite una nota dell'AIC, chiedono che i campionati ripartano, dicendosi "disposti a scendere in campo anche d'estate, ma in condizioni di sicurezza". Nel frattempo "arriva il sì al taglio degli stipendi e a un fondo di solidarietà. Oggi il vertice con la Lega", scrive il noto quotidiano sportivo della Capitale.

****** MARTEDI' 31 MARZO 2020 *******

22.40 - Donald Trump ha deciso di estedere il lockdown in America per un altro mese, dopo avere ascoltato gli scienziati della salute pubblica e ha spiegato come il peggio debba ancora venire. Parlando al Rose Garden della Casa Bianca, il presidente degli USA ha detto che se i morti rimarranno sotto i 100 mila sarà stato fatto un grande lavoro. Così il periodo viene esteso fino al 30 di aprile: le linee guida parlano dei grandi gruppi di persone e gli anziani di rimanere a casa. "Il modello stima il picco in due settimane, niente sarebbe peggio di dichiarare vittoria prima di averlo fatto. Ipotizziamo che l'1 giugno saremo sulla nostra via per stare bene".

20.30 - Stando a quanto riporta Sky Sport è stato rimandato a domani l'incontro fra Lega Calcio e AIC inizialmente previsto per oggi. Il tema del vertice sarà il congelamento dello stipendio dei giocatori delle 20 squadre del campionato durante questo periodo di inattività.

18.52 - Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha sottolineato che in Lombardia, soprattutto a Lodi e Bergamo, il numero di soccorsi per infezioni respiratorie è calato in maniera importante: "Rispetto al 14-15 marzo siamo alla metà di interventi sul territorio".

18.47 - Di seguito il grafico che analizza regione per regione l'epidemia di Coronavirus in Italia. La regione più colpita, per distacco, è la Lombardia con 42.161 casi totali, tra i quali 6.818 deceduti, 11.815 ricoverati con sintomi, 1.330 ricoverati in terapia intensiva e 11.861 in isolamento domiciliare, ma anche 10.337 guariti/dimessi. Al secondo posto l'Emilia-Romagna con 13531 casi totali, 1.538 deceduti e 1.227 dimessi/guariti. In tutto il Paese, invece, finora sono 101.739 i casi totali e 11.591 i decessi.

18.18 - Secondo quanto riportato da bbc.com, in Scozia molti club sono convinti che non si potrà portare a termine la stagione. Alla chiusura del campionato mancano otto partite e molti personaggi di spicco si starebbero rassegnando all'idea, con l'obiettivo di tutelare il regolare svolgimento della prossima, per non perdere introiti derivanti da sponsor e diritti televisivi.

18.16 - Il dottor Fernando Simon, direttore del Centro per il Coordinamento delle emergenze sanitarie in Spagna, è risultato positivo al Coronavirus. Il dottore si è sottoposto a un tampone nella notte dopo aver manifestato alcuni sintomi nei giorni scorsi. Ora si attende l'esito delle controanalisi per la conferma della positività, ma intanto è stato sostituito dalla dottoressa Maria José Sierra.

18.10 - Arriva l'aggiornamento nazionale delle 18 sui casi di Coronavirus in Italia:

Casi attuali: 75.528 (+1.648)

Deceduti: 11.591 (+812)

Guariti: 14.620 (+1.590)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.981 (+75)

Totale casi: 101.739 (+4.050, +4,1%)

17.52 - La multinazionale Johnson and Johnson ha annunciato di aver selezionato un candidato vaccino per il Coronavius e che inizierà la sperimentazione sull'uomo al massimo il prossimo settembre. La multinazionale ha inoltre spiegato nella nota ufficiale di lavorare per aumentare la capacità produttiva per poter produrre in tempi rapidi un miliardo di dosi. "La compagnia - si legge nella nota riportata da Sky Tg24 - si aspetta di iniziare gli studi clinici sull'uomo al massimo a settembre 2020, e i primi lotti dovrebbero essere disponibili per una autorizzazione all'uso di emergenza all'inizio del 2021, una tabella di marcia accelerata se confrontata con lo sviluppo tipico di un vaccino".

17.46 - Pierpaolo Sileri, vice Ministro della Salute, ha espresso una previsione in merito al possibile picco del contagio: "Con i numeri a disposizione e le elaborazioni di virologi ed epidemiologi, possiamo aspettarci il raggiungimento del picco nel giro di 7-10 giorni e, ragionevolmente, la diminuzione del contagio".

17.26 - Stando all'Einaudi Institute for Economics and Finance, l'Italia dovrebbe uscire dall'emergenza Coronavirus entro un mese e mezzo. In Lombardia, secondo tale analisi, non dovrebbero esserci nuovi casi dal 22 aprile, mentre il resto del territorio italiano sarebbe libero tra il 5 e il 16 maggio. Il picco dei contagi dovrebbe invece esserci la prossima settimana.



17.20 - Il numero di tamponi per la Lombardia:

25 marzo 81666 + 4971

26 marzo 87713 +6047

27 marzo 95860 +8147

28 marzo 102503 + 6643

29 marzo 107398 +4895

30 marzo 111057 +3659

17.18 - Questi invece i casi provincia per provincia della Lombardia tra ieri ed oggi:

BG 8527/8664 +137

BS 8013/8213 + 200

CO 1014/1062 + 47

CR 3762/3788 + 26

LC 1381/1437 + 56

LO 2058/2087 + 30

MB 2265/2362 + 97

MI 8329/8676. + 347

MN 1550/1617 + 67

PV 1974/2036 + 62

SO 422/446 + 24

VA 812/866 + 54

17.15 - Di seguito il bollettino odierno riguardante la Lombardia, compresi i ricoveri e le terapie intensive:

Contagi 41007/42161: + 1154

Ricoveri non TI: 11613/11815 +202

Ricoveri TI: 1328/1330 + 2

Decessi: 6360/6818 + 448

16.05 - La Uefa ha convocato per domani a mezzogiorno una videoconferenza con i segretari generali delle 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione dopo lo stop generale imposto dall'emergenza coronavirus. L'ordine del giorno prevede un aggiornamento sui progressi compiuti dai due gruppi di lavoro creati due settimane fa e il vaglio delle potenziali opzioni per quanto riguarda la riprogrammazione delle partite. Il vertice esaminerà anche gli sviluppi in tutte le competizioni Uefa per club e per nazionali e valuterà i progressi a livello Fifa ed europeo in ambiti quali i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimenti.(ANSA).

15.58 - "La priorità è terminare i campionati entro l'estate, senza compromettere la stagione 2020-21 - ribadisce Gravina ai microfoni di Radio Cusano Campus -. Non possiamo permetterci un'estate piena di contenziosi sul profilo procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, ma aspetterei la decisione del Consiglio dei ministri". "Certo, è un messaggio che richiede alcune riflessioni - ammette il presidente della federcalcio -: la prima riguarda il momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato". (ANSA).

15.30 - La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma mercoledì. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell'eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

15.00 - Attraverso Instagram, Mino Raiola ha pubblicato un video nel quale alcuni suoi assistiti lanciano un messaggio a tutti i tifosi per affrontare insieme l'emergenza coronavirus. Tra questi ci sono anche tre giocatori del Milan e un ex rossonero: Gianluigi Donnarumma: "Siamo con voi in questo momento difficile. Dobbiamo fare squadra". Giacomo Bonaventura: "Quando pensiamo a questo, tutto il resto passa in secondo piano". Alessio Romagnoli: "Non ci sono città, squadre, paesi e ideologie. Siamo una cosa sola". Ignazio Abate: "Dobbiamo restare a casa, ma al tempo stesso prenderci cura dei nostri cari". La chiusura del video spetta a Mino Raiola: "Uniti vinciamo questa partita! Ne siamo convinti! Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dal Covid-19. Forza Italia!".

14.59 - "Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che abbiamo sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluso molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa". Con un lungo post su Instagram, Lionel Messi annuncia che lui e i suoi compagni del Barcellona accettano la decurtazione degli salari proposta dal club. "E' arrivato il momento di annunciare che, a margine della decurtazione del 70% dei nostri stipendi durante lo Stato d'Allarme - continua Messi -, daremo un contributo affinché i dipendenti del club possano riscuotere il 100% del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione". (ANSA).

14.26 - Il CIO ha reso note le date dei nuovi Giochi Olimpici dopo la decisione di rinviarli a causa dell'emergenza Coronavirus. Nel 2021, le Olimpiadi si terranno sempre a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto. I Giochi Paralimpici, invece, saranno celebrati dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

13.32 - Damiano Tommasi, presidente dell'AIC, ha commentato così al Corriere dello Sport l'eventuale assegnazione del titolo in caso di stop definitivo al campionato: "Si dovrà scegliere il male minore. Nessuna decisione accontenterà tutti. Qualche danneggiato ci sarà". E esplicitamente sulla possibilità che lo scudetto venga assegnato alla Juventus: "Dobbiamo indicicare i nomi delle squadre per le competizioni europee e non decretare per forza un vincitore".

13.24 - "L'interruzione dei pagamenti degli stipendi dei calciatori fino alla fine dell'emergenza": stando a quanto raccolto da Sky, è questa la richiesta fatta, pochi minuti fa, dalla Lega Serie A all'Associazione Italiana Calciatori, che ora provvederà a recapitarla agli atleti. La proposta, come detto, è l'ultimo tentativo in ordine di tempo da parte dei club di massima serie, che in serata "incontreranno" il sindacato dei calciatori, in call conference, a partire dalle 19.

13.17 - Il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla di misure economiche che possano aiutare il movimento calcistico nel corso del suo intervento odierno: "Chiediamo al governo la costituzione di un fondo salva calcio dove devono entrare risorse della Federazione e risorse che devono derivare dalle scommesse. Le società sono titolari di un diritto di autore, l'evento sportivo è un prodotto sul quale si scommette, della tutela del diritto d'autore chiediamo quella percentuale dell'1% che deve entrare in questo fondo", le parole del presidente della FIGC a Radio Cusano Tv.

13.02 - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Ministro Spadafora nelle prossime ore annuncerà la proposta di divieto degli allenamenti per tutto il mese di aprile. Con uno stop di questo genere, la ripresa dei campionati sarebbe ovviamente spostata in avanti con il crollo dell'ipotesi 3 maggio arrivato già ieri con le parole dello stesso rappresentante del governo. Con il blocco che si allungherà fino a tutto il prossimo mese e mettendo in conto che ci vorranno almeno 15 giorni per tornare in campo dopo un mese e mezzo di inattività, potrebbe pure non bastare lo sconfinamento a luglio ipotizzato da Gravina e che ha già ricevuto una risposta scettica da diversi club di Serie A.

12.45 - L'ultimo aggiornamento che arriva dalla Spagna relativo al nuovo bollettino per l'emergenza Coronavirus riporta un lieve calo del numero dei morti - 812 rispetto al dato di ieri di 838 - ma il numero dei contagiati continua a crescere a grande velocità: il numero dei casi totali della penisola iberica è arrivato a quota 85.195, superando dunque il numero della Cina. I deceduti totali in Spagna arrivano, dunque, a 7.340 con quasi 4000 contagiati in più rispetto a 24 ore fa. Quasi 17mila pazienti sono guariti e 47.000 sono ricoverati in ospedale, di cui 5.200 in terapia intensiva.

12.01 - "Il doppio fronte" scrive il Corriere della Sera a pagina 38, in apertura della sua sezione sportiva. La Juventus ha apertola strada sulla riduzione dei costi, ma adesso c’è il confronto con l'AIC. Giorni caldi per la Lega: dagli stipendi congelati sino allo scontro politico con il Ministro Spadafora. Tommasi: "La stagione potrebbe essere finita qui".

11.30 - Dopo l'accordo tra la Juventus ei suoi giocatori per il taglio degli stipendi, come si comporteranno gli altri club? L'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina: "Inter e Milan favorevoli. Ma i tempi saranno diversi". Per i due club milanesi, la linea tracciata dai bianconeri può aiutare a risolvere il problema del taglio degli ingaggi, ma rossoneri e nerazzurri non hanno fretta di arrivare subito a un’intesa con i loro giocatori.

11.18 - "Lo scenario è cambiato molto negli ultimi quattro giorni". A Mattino Cinque parla Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia: "Dimostra lo sforzo che stiamo facendo. Funziona, al di là di qualche idiota. Stiamo notando una flessione nel numero dei casi, soprattutto a livello di pressione sul pronto soccorso. Questa è una battaglia da vincere tutti insieme, purtroppo non sarà possibile allentare la tensione per molti mesi. Dovremo abituarci probabilmente a un modo di vita diverso: girare meno, con la mascherina, magari ristoranti con meno tavoli. Adesso però dobbiamo battere il virus".

11.08 - La Serie A non ha fretta di seguire il modello Juventus per il taglio degli ingaggi e tutti i club aspettano di avere le idee più chiare sulla possibilità di ripresa del campionato prima di trattare direttamente con i rispettivi spogliatoi la possibilità di accordarsi sui salari. I bianconeri hanno aperto un fronte, ma non c'è fretta di trattare da parte di nessuno, soprattutto fino a che non verrà deciso il futuro della stagione. I club dovrebbero avere le idee più chiare subito dopo Pasqua e da lì si inizierà a prendere in considerazione le varie ipotesi per tagliare i 1,2 miliardi di stipendi lordi del nostro campionato. Nel pomeriggio la Lega presenterà le prime proposte al sindacato dei calciatori: sospensione immediata per il periodo di tempo non lavorato (da inizio marzo in poi); oppure la richiesta di uno "sconto" proporzionato all'entità dell'ingaggio dei singoli calciatori.

10.28 - "Piano dei tagli condiviso: da estendere agli altri club". Questo il titolo a pagina 36 che La Stampa dedica alla questione stipendi dei calciatori in Serie A. Tra le reazione del sindacato e quelle dei club. Inter e Milan sono favorevoli ma i tempi saranno diversi. Roma e Lazio volgiono capire se la stagione riprenderà per valutare i danni.

10.19 - Nonostante ci siano diversi club che sarebbero d'accordo a chiudere in anticipo il campionato, si continua a parlare della possibile ripresa della Serie A nelle prossime settimane: inizialmente la Figc aveva pensato al 3 maggio, ma ora si parla del 16 maggio per chiudere il campionato a metà luglio. Lo riferisce questa mattina Repubblica.

09.44 - "Stipendi, Inter e Milan sulla scia della Juve". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del QS in edicola stamani in riferimento al taglio/sospensione degli stipendi: "La Signora apripista col taglio da 90 milioni: i nerazzurri ne risparmierebbero 38, i rossoneri 30. Oggi incontro Lega-calciatori". Quella della Juve è stata un'iniziativa singola che ancora non ha trovato ulteriori riscontri in altri club sebbene quasi tutti i dirigenti di alto livello siano ormai convinti che i margini a giocare per tornare a giocare siano molto ridotti.

09.29 - Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Dejan Savicevic, grande ex giocatore rossonero, ha parlato così dei suoi anni in rossonero e dell'attuale emergenza coronavirus: "Io sono stato benissimo e ho il Milan sempre dentro di me, così come i tanti amici di Milano e dintorni. Il calcio inteso come fatto tecnico adesso però è marginale. La preoccupazione maggiore al momento è quella della salute della gente. Ho visto immagini che non mi sarei mai immaginato di vedere, cose da non credere. Siamo preoccupati tutti, anche nel mio paese ci sono tante persone che hanno legami con l’Italia e la cosa è terribile".

09.14 - "Lega-Ministro: è scontro": questa l''apertura odierna del Corriere dello Sport. Il Ministro dello Sport Spadafora attacca la Serie A e annuncia lo stop a partite e allenamenti almeno fino al 30 aprile: "Le grandi società vivono come in una bolla, devono capire che nulla sarà come prima". La replica di Dal Pino: "Non è il momento di fare demagogia. La Serie A ha un ruolo fondamentale a sostegno di tutto lo sport italiano".