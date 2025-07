live mn Fofana: "La scorsa stagione è il passato: ora abbiamo un nuovo allenatore"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Sono le 18.30 a Hong Kong sede attuale del ritiro del Milan dove domani alle ore 13.30 italiane i rossoneri scenderanno in campo per la seconda amichevole di questa tournée che si sta svolgendo in Asia e Pacifico. Avversario del Diavolo sarà il Liverpool campione di Inghilterra in carica. A prendere la parola alla vigilia di questa sfida, accanto all'allenatore rossonero Allegri, il centrocampista francese Youssouf Fofana. Le sue parole.

Influiranno le condizioni meteo?

"Non penso cambi niente. È sempre calcio, per entrambe le squadre durante la partita saranno le stesse per entrambe le squadre"

Cosa ti aspetti dalla partita contro il Liverpool?

"Una partita difficile perchè è uno dei club più forti del mondo negli ultimi cinque o sei anni. Una partita difficile ma una buona preparazione per noi: non vediamo l'ora di affrontarli"

Come sta andando la volontà di essere più continui? Con il mister e il nuovo staff?

"Ci stiamo lavorando. È una cosa che non puoi aggiustare in una o due settimane, vedremo alla fine se avremo fatto bene o no"

Avete avuto diversi problemi l'anno scorso: come ti senti a livello personale?

"Mi sento bene. La scorsa stagione non è stata la migliore per noi ma questo è il passato: ora abbiamo un nuovo allenatore, un nuovo staff che vuole mettere nuove energie nel nostro lavoro. Stiamo lavorando con loro"

Com'è per un calciatore giocare le partite di preseason di località diverse?

"È molto duro, soprattutto per il corpo"