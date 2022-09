LIVE MN - Pioli in conferenza: "Difesa a 3? È da questa estate che ci penso, può darci più versatilità"

MilanNews.it

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria al "Ferraris" contro la Sampdoria.

Il Milan ha vinto una partita sporca...

"Meriti dei ragazzi ci sono. In inferiorità è stata un'altra partita ma i meriti sono maggiori perché i ragazzi hanno dato l'anima e sofferto per una vittoria meritata e importante".

Il VAR e il secondo giallo a Leao. Giampaolo ha detto che da lì è cambiato l'atteggiamento dell'arbitro.

"Non giudico. Non ho rivisto gli episodi. Io penso che in Italia si fischi troppo e si parli troppo. Chiedetevi perché in Europa non protestano i giocatori, è perché è l'atteggiamento dell'arbitro che è diverso...".

Il rosso a Leao...

"Ci spiace. Leao voleva fare una grandissima giocata e non voleva colpire Ferrari. Ha ringraziato i compagni che hanno vinto lo stesso. Sarà riposato per mercoledì".

Riproporrà la difesa a 3?

"È da questa estate che ci penso, perché abbiamo tre centrali forti e aggressivi, che possono impostare bene. Abbiamo anche gli esterni forti per farlo. Volevo provarla in estate ma non c'è stato modo. Però ci conosciamo talmente bene che potremmo riproporla... Penso anche che sia un modulo che ci può dare più versatilità e più soluzioni".

Il problema è il primo giallo a Leao...

"Ero molto lontano. Poi al minimo contatto il difensore si butta per terra ed è sempre fallo dell'attaccante. Il calcio è un gioco di contatto. Poi se Rafa ha dato la gomitata era giusto ammonirlo, ma se non l'ha data è una cosa che va rivista".