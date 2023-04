LIVE MN - Pioli in conferenza: "Siamo a metà della salita. Ho un rimpianto..."

Il Milan non ha il rammarico di non aver sfruttato la superiorità numerica? "Sì, è l'unico rimpianto della gara. Forse ci siamo un po' seduti, peccato. Ora servirà un'altra prestazione di alto livello".

Dopo stasera le percentuali sono sempre 50 e 50? "Sì, è una qualificazione ancora da conquistare e sarà una partita ancora equilibrata come stasera".

Stefano Pioli , allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo contro il Napoli, nell'andata dei quarti di finale di Champions League:

Cosa ti aspetti a Napoli?

"Siamo a metà della salita e gli ultimi tornanti sono difficili da superare. Il Napoli resta pericoloso ma noi nelle ultime partite di Champions non abbiamo subito nemmeno un gol. Ci aspettiamo un Napoli forte, metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Obiettivo talmente importante che non sbaglieremo l'approccio, la determinazione. Nessuno pensa di aver passato il turno".

Su Calabria

"Capitano vero, un grande. Lo ha dimostrato anche quando le mie scelte andavano a suo svantaggio".

All'interno di questa partita si sono viste tante partite

"Più facile vedere questo tipo di partite, tra due squadre forti, che una partita come quella di campionato dove abbiamo vinto 0-4, Le partite cambiano, cambia l'atteggiamento, cambia la testa dei giocatori. E chi rimane più dentro la partita ha più possibilità di vincere".