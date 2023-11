live mn - Terzic in conferenza: "Non regaleremo nulla al PSG, al Milan o al Newcastle: io sono già motivatissimo"

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, è presente in conferenza stampa dopo aver raggiunto con la vittoria di San Siro la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Che importanta ha la qualificazione?

"I ragazzi erano esausti, ma sono felicissimi, soddisfatti di questa qualificazione. Ci ricordiamo tutti la serata del sorteggio quando si parlava di questo girone della morte, quando ci dicevano che non avevamo chance dopo il ko alla prima col Psg e il pari in casa col Milan. Anche al Milan oggi serviva vincere, ma noi lo abbiamo voluto di più".

Squadra con più leggerezza perché non è favorita come in Bundesliga?

"Non vogliamo fare nessun distinguo tra competizioni e competizioni e tra avversari e avversari. Dobbiamo imparare da questa vittoria. Ogni 30 minuti il medico della squadra veniva a dirmi che qualcuno non poteva giocare: si sono impegnati tutti per la vittoria".

Avrete ancora stimoli per la partita contro il Psg?

"Loro sono partiti bene, tutte le partite sono state combattutissime in questo girone. Il Milan ha avuto la partita sotto controllo per grandi fasi, ma noi siamo stati sempre pericolosi. Noi vogliamo migliorare per essere più incisivi in certe situazioni, magari segnando prima. PSG? Noi non vogliamo fare nessun distinguo tra le varie partite: giocheremo per vincere, non vogliamo regalare nulla a PSG, Newcastle e Milan. Verranno 80mila allo stadio e possiamo passare come primi: quindi daremo tutto. Io sono motivatissimo sempre".

Qual è stata la chiave tattica?

"Si può parlare all'infinito di tattica, ma siamo entrati con la giusta mentalità. Loro hanno spinto sugli esterni che puntano i difensori e noi abbiamo tenuto i terzini e i centrali bassi".

Grande partita di Hummels.

"Importantissimo. Ha una qualità enorme e una enorme esperienza: ha già visto tutto ciò che c'è da vedere nel calcio. Koler dopo una partita negli anni '90 era stato definito dio del calcio: secondo me Koler ha giocato peggio di Hummels oggi".