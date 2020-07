LIVE MN - Verso Milan-Atalanta, le ultime: rossoneri in emergenza, ma Kjaer c'è

14.51 - Il Milan, impegnato contro l'Atalanta a San Siro, avrà tre diffidati tra le sue fila, Laxalt, Kjaer e Rebic, ai quali si aggiungono Romagnoli e Musacchio, diffidati e infortunati. Una situazione da tenere d'occhio in vista della successiva gara contro la Sampdoria.

13.25 - Questa la lista dei rossoneri a disposizione di mister Stefano Pioli per il match delle 21.45 di questa sera.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Duarte, Gabbia, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

- Giacomo Bonaventura ha collezionato 99 presenze di Serie A con la maglia dell'Atalanta, con cui ha esordito nella competizione (maggio 2008) e ha realizzato tre reti contro la sua ex squadra.

13.49 - Theo Hernandez, squalificato ed indisponibile contro l'Atalanta, aveva saltato anche la sfida d'andata, sempre per squalifica. A Bergamo al suo posto giocò Ricardo Rodriguez, in quella che è stata la sua ultima presenza in maglia rossonera. Lo svizzero fu costretto al cambio all'intervallo, col risultato di 1-0 per i bergamaschi, e al suo posto entrò Calabria come adattato a sinistra.

12.44 - Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Simon Kjaer dovrebbe stringere i denti in vista della partita contro l'Atalanta ed essere in campo dal primo minuto. Il danese era uscito affaticato dalla sfida contro il Sassuolo e il suo impiego contro la squadra di Gasperini non era certo. Dopo l'allenamento di questa mattina, invece, il responso dovrebbe essere positivo: Kjaer ci sarà.

12.33 - L'anticipo di venerdì sera a San Siro della 35/a giornata del campionato di Serie A vedrà scontrarsi le uniche due squadre rimaste imbattute durante il campionato post-lockdown: il Milan (3,01) di Pioli e l'Atalanta (2,20) di Gasperini. Un Milan che ieri, grazie al successo contro il Sassuolo, ha conquistato la qualificazione aritmetica nell'Europa League, ma che nella sfida contro la 'Dea' dovrà dare il massimo per proseguire la rincorsa al quinto posto che garantirebbe l'accesso diretto alla competizione europea. Il match nel girone d'andata si è concluso a favore dei bergamaschi, che tutt'ora godono del favore del 43% dei tifosi, con un roboante 5-0 ai danni dei rossoneri. Il Milan, sostenuto dal 32% dei tifosi, viene da nove risultati utili consecutivi e ha segnato 16 reti nelle ultime cinque partite (Over 2,5 a 1,32), mentre l'Atalanta ha ottenuto otto vittorie e due pareggi dalla ripresa del campionato e con 95 reti vanta l'attacco più prolifico del torneo. La lavagna di Planetwin365 suggerisce un risultato esatto 1-2 (9,65) a favore della squadra ospite, ma per gli analisti a sbloccare il match sarà Ibrahimovic (5,75) che ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol nei primi 45'. Per l'Atalanta, potrebbero andare a segno Muriel (2,40), già in gol nell'ultimo match e Zapata (2,10).

12.17 - Stefano Pioli, da allenatore, ha sfidato l'Atalanta in ventuno occasioni, riuscendo a prevalere in otto occasioni, sette i pareggi e sei le sconfitte, ultima delle quali il 5-0 dell'andata. L'ultima vittoria del tecnico emiliano contro i bergamaschi risale al 30 settembre 2018 quando, alla guida della Fiorentina, li superò al Franchi per 2-0.

11.25 - Sarà Daniele Doveri a dirigere la sfida tra Milan e Atalanta. Come sottolineato da Opta, i rossoneri non hanno mai perso nelle prime dodici occasioni in cui sono stati arbitrati dal fischietto di Volterra (11 vittorie e 1 pareggio). Bilancio totalmente diverso negli ultimi sei confronti, dove il Milan ha perso tre volte, pareggiate due e vinto in un solo confronto.

10.42 - Zlatan Ibrahimovic, in carriera, ha affrontato sette volte l'Atalanta, vincendo in sei occasioni e perdendo in un solo confronto, quando vestiva la maglia dell'Inter. Lo svedese, in queste sette gare, ha realizzato quattro reti, uno dei quali anche in maglia rossonera, su rigore, nel 2-0 esterno all'Atleti Azzurri d'Italia dell'8 gennaio 2012.

9.18 - Prima di trasferirsi al Milan, Franck Kessie ha giocato 30 partite e segnato sei gol con la maglia dell'Atalanta in Serie A, nella stagione 2016/17.

Amici di MilanNews.it. benvenuti nel live di avvicinamento a Milan-Atalanta, gara importantissima per entrambe le squadre: i rossoneri vogliono allungare la striscia positiva di risultati e provare a vendicare la debacle dell'andata, mentre i nerazzurri vogliono mettere pressione alla Juventus dopo il passo falso dei bianconeri nella serata di ieri. Restate con noi per non perdere le ultime sulla sfida e le statistiche di avvicinamento al match.