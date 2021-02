LIVE MN - Verso Spezia-Milan: Kjaer e Calhanoglu dal 1', ballottaggio Rebic-Leao. Gioca Dalot

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

15.25 TORNA BENNACER - Ritorno importante anche davanti alla difesa per il Milan, dove si rivedrà Bennacer dal primo minuto in coppia con Franck Kessie. L'algerino non partiva dal primo minuto dal match contro il Parma.

15.00 L'ARBITRO - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A:

Chiffi

Mondin – Vecchi

Iv: Sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

14.45 I CONVOCATI DI ITALIANO - Ecco la lista dei convocati dello Spezia:

Portieri - Zoet, Krapikas, Rafael, Provedel.

Difensori - Ramos, Marchizza, Capradossi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Dell'Orco, Vignali.

Centrocampisti - Acampora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Leo Sena

Attaccanti - Galabinov, Gyasi, Saponara, Verde, Agudelo.

14.32 OUT CALABRIA, C'E' DALOT - Calabria salterà per squalifica la partita contro lo Spezia. Un assist a Dalot, che dovrà sfruttare l’occasione. Per ora il potenziale del terzino portoghese si è solo intravisto, ma il ragazzo si è fatto apprezzare per la versatilità e per la disponibilità dimostrata in questi mesi.

14.15 I CONVOCATI DI MISTER PIOLI

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimović, Leão, Mandžukić, Rebić.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra live di avvicinamento a Spezia-Milan, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Dopo la vittoria sul Crotone per 4-0, i rossoneri di Pioli sfidano lo Spezia di Italiano, rivelazione del nostro campionato. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità in vista del match!