Liverpool, Klopp sul tour de force Premier-Europa: "Periodo difficile ma non vedo l'ora"

Quello che si dice essere un testa coda ad Anfield. Domani sera il Liverpool chiuderà il 31° turno di Premier League in casa contro lo Sheffield fanalino di coda. I Reds, che al momento guidano la classifica sono chiamati ad un vero e proprio tour de force fra le varie competizioni. In campionato l'intenzione ovviamente è quella di mantenere la vetta della graduatoria ma dovranno difendersi dagli attacchi di Arsenal e Manchester City, due avversari non da poco.

In vista della gara di domani il tecnico Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sui tanti impegni della sua squadra: "Giovedì, domenica, giovedì, domenica, mercoledì, sabato: queste sono le nostre prossime sei partite. Quindi abbiamo bisogno della squadra, abbiamo bisogno di tutti coloro che possono tornare. Abbiamo bisogno, sì, in un mondo ideale di piena forza, cosa che probabilmente non è possibile perché ritornano ma qualcun altro non sarà disponibile. Sapete com'è: le partite sono troppo intense, tutti lottano per tutto. È davvero, davvero un periodo difficile ma anche emozionante. Non vedere l'ora di giocare domani e di giocare tutte le partite in arrivo. Sono tutte difficili per motivi diversi, perché prima di tutto sono partite di calcio, che è sempre difficile. Ma non vediamo l’ora, non posso dirlo diversamente"