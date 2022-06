Liverpool, Salah si è promesso al Barcellona a partire da giugno 2023

MilanNews.it

Nel futuro di Mohamed Salah può esserci il Barcellona. Come riportato oggi dal Mirror, il club spagnolo avrebbe promesso all'attaccante del Liverpool un ruolo centrale nel progetto di rilancio del club a partire da giugno 2023, ossia quando terminerà il contratto che lo lega ai Reds. Salah, in scadenza appunto fra un anno, era pronto a giurare amore eterno al Liverpool, ma la chiamata del Barça avrebbe totalmente fatto cambiare i suoi piani. In Inghilterra sono sicuri: l'egiziano farà un'altra stagione ad Anfield e poi volerà in Spagna.