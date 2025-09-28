Lo scenario di Chiariello: "Ponete che il Milan perde queste due partite: il progetto Allegri muore all'alba"

Umberto Chiariello, giornalista, si è così espresso a Radio CRC verso Milan-Napoli: "Per il Milan battere il Napoli in questo momento non è una tesi di laurea, ma è un esame propedeutico affinché si possa arrivare alla laurea. E ne ha un altro subito dopo altrettanto probante Juve-Milan. Ponete che il Milan perde queste due partite, il progetto Allegri muore all'alba. Il Milan sarebbe con sei giornate di campionato, una squadra con già tre sconfitte sul groppone e altro che lotta per lo scudetto, si parlerebbe di crisi! Il Milan le pareggia tutti e due, non cambia, non mette un lento pede, è un andamento lento che non porta grandi entusiasmi, ma comunque mantiene una sua solidità.

Il Milan ne pareggia una, ne perde un'altra: è una tragedia uguale. Il Milan ne vince una, ne pareggia un’altra: è un Milan che lotta per alte ambizioni. Il Milan che le vince tutte e due: squilli di tromba, è tornato il Milan da scudetto! Ma qual è il Milan? Sarà il Napoli a farci capire qual è il Milan. Perché il Napoli con la sua identità, con la sua forza, con la sua cattiveria agonistica, con la sua mentalizzazione di stile contiano, anche se cambia la coppia di centrali per ennesima volta. Vale a dire Beukema e Juan Jesus, cioè le seconde linee, le alternative ai due titolari Raahmani e Buongiorno, mantiene comunque sulla carta una buonissima tenuta difensiva".