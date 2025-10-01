Lo spettacolare BordoCam di Milan-Napoli: Allegri trasfigurato con Leao, Modric leader. I retroscena dalla bolgia di San Siro

Milan-Napoli è stato il big match della quinta giornata di Serie A e una delle partite più calde del campionato. Davide Bernardi, giornalista di DAZN, lo ha raccontato dalla ormai consueta - e spettacolare - prospettiva di BordoCam.

La visione è altamente consigliata (QUI il link), soprattutto perché si possono apprezzare meglio alcune caratteristiche fondamentali del nuovo Milan.

Qualche esempio. Massimiliano Allegri si fida (giustamente!) tantissimo dei tempi e dei modi di Luka Modric nel gestire il ritmo della partita e il baricentro della formazione rossonera; è a lui che si rivolge quando la squadra deve sistemarsi tatticamente o variare alcune scelte in fase di possesso. Poi è lo stesso Modric ad essere leader: ad inizio gara dice a Pulisic "Divertiamoci, questo è calcio", poi alla fine a Gabbia "Questa è una partita, così si gioca!". Nel mezzo, tantissime scene molto interessanti del match, soprattutto nel duello a distanza tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri nella bolgia infernale di San Siro. Particolarmente eccitanti sono gli ultimi 10-15 minuti del tecnico rossonero, vissuti con un'adrenalina pazzesca tra i frequentissimi 'Quanto manca?', i richiami da uomo trasfigurato a Rafa Leao e i palloni calciati via.

Se dopo queste scene vi vien voglia di uscire di casa correndo al massimo della vostra velocità, state tranquilli: è normalissimo.