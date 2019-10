Lo stile del calcio femminile

Tutto il mondo del calcio femminile è privo di eccessi, di polemiche, di episodi arbitrali. È un mondo con le sue consuetudini e le sue regole di stile. Nel quale, il Milan è calato alla perfezione. Un esempio: non appena c'è un infortunio grave di una atleta, tutte le altre squadre si mobilitano. Al termine di un Milan-Roma della scorsa stagione al Vismara, tutte le giocatrici milaniste fecero una foto con dedica per Cecilia Salvai, difensore della Juventus, che avrebbe saltato il Mondiale a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio.



Anche l'Inter di recente ha fatto un messaggio di incoraggiamento alla capitana rossonera Valentina Giacinti, portata al pronto soccorso per una contusione alla testa: "Tutto bene per fortuna! Forza Valentina ci rivediamo presto in campo", era stato il testo del post nerazzurro sul tema.



Stile femminile e stile Milan. Le atlete rossonere si stanno distinguendo. Ieri sera proprio Valentina Giacinti ha ricevuto il premio "Sport & Style - Chi è Chi" presso lo showroom Technogym di Milano. Sempre ieri ma al mattino, invece, Marta Carissimi, centrocampista del Milan e della Nazionale come Valentina, è stata fra le protagoniste della quinta edizione del Premio per le campionesse nello sport e nella scuola, ideato dal gruppo Bracco.



A consegnare alle donne i premi è intervenuto Giovanni Galli, gloria assoluta della Storia rossonera. Al concorso erano iscritte 180 ragazze. Le atlete del Milan sono ricercatissime e molto ben viste, perfettamente inserite nel clima e nell'ambiente femminile del calcio. Dove lealtà sportiva e rispetto per l'avversario sono le colonne portanti di un movimento destinato non solo a crescere ma anche ad insegnare qualcosa.