Lo voleva il Milan, ora rischia l'esonero al West Ham: su Lopetegui l'ombra di Carrick

Traballa la posizione di Julen Lopetegui sulla panchina del West Ham. Secondo quanto riporta il Mirror si fa largo anche il nome del possibile successore, ossia Michael Carrick. 43 anni, l'ex centrocampista del Manchester United è attualmente allenatore del Middlesbrough, quinto in classifica in Champions.

Lopetegui è stato molto vicino in estate ad allenare il Milan, salvo poi sfumare a seguito della reazione dei tifosi all'eventualità. Dopo 14 giornate, gli hammers si ritrovano in 14ª posizione, con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Tutto questo nonostante l'ingente spesa fatta in estate: passivo di 100 milioni fra acquisti e cessioni.

Lo spagnolo si è espresso in merito, in vista della sfida contro il Wolverhampton che per molto potrebbe essere la sua ultima sulla panchina dei londinesi: "Gara da dentro o fuori per me? Non stavo pensando a questo. Penso che lunedì avremo una sfida molto importante contro una buona squadra che merita molti più punti di quelli che ha adesso. Dobbiamo essere concentrati per avere una buona risposta e sviluppare il nostro lavoro fino a lunedì ed essere pronti a dare una buona giornata ai nostri fan. Questo è il nostro obiettivo".