Loftus-Cheek a Sky: "Dopo il loro gol è stato difficile. Qualificazione? Noi possiamo solo vincere, poi dipenderà dalle altre squadre"

Intervistato a Sky Sport, Ruben Loftus-Cheek ha parlato del momento difficile della squadra e della sconfitta contro il Borussia Dortmund: “Si, credo sia stata una gara equilibrata. Entrambe le squadre hanno avuto possesso e opportunità. Siamo partiti bene ma poi loro hanno reagito e quando hanno segnato per noi è stato difficile. La qualificazione è ancora possibile”.

Sul ruolo: "Ho trovato pochi spazi a centrocampo e sulla trequarti. C’erano spazi ristretti ed è stato frustrante. Però abbiamo avuto le nostre possibilità

Dobbiamo fare la nostra parte, assicurarci di vincere. Dopo di chè starà alle altre squadre: noi possiamo fare solo questo". L'ex Chelsea non ha giocato la sua miglior partita da quando veste la maglia rossonera, sbagliando diverse situazioni e scelte che da un giocatore come lui non ci sarebbe aspettato.