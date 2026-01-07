Loftus-Cheek, allarme rientrato. Allegri: "Domani ci sarà"
Alla vigilia della sfida contro il Genoa, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Luka Modric e di Ruben Loftus-Cheek: "Modric non è una sorpresa tecnica, ma è la passione che ha nel lavoro che fa, e soprattutto l'umiltà con cui si presenta al campo. Mi fa ridere che quando sbaglia un passaggio si arrabbia con sé stesso e chiede scusa: è un ottimo esempio per i più giovani. Non è tanto le qualità tecniche, madre natura gliele ha date, buon per lui, ma è la passione e l'amore che i giocatori di oggi devono avere per lo sport che fanno. È quello che fa la differenza. Al momento è difficile, ci sono troppe distrazioni, è importante avere i giocatori focalizzati sul lavoro e sugli obiettivi della società.
Loftus-Cheek? Di Ruben sono molto contento di quello che sta facendo, incrociando le dita sta molto bene. Ieri ha fatto differenziato ma domani sarà a disposizione. Lui deve switchare ed essere più determinante in zona gol. Ha potenzialità importanti, deve determinare di più anche nei colpi di testa in area. Ma sono molto contento".
