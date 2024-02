Loftus-Cheek carica l'ambiente dopo Milan-Napoli: "Forza!!"

Una didasclia tanto semplice quanto ricca di significato quella che Ruben Loftus-Cheek ha deciso di utilizzare per arricchire il suo post social che festeggia l'importante vittoria del Milan sul Napoli di Walter Mazzarri.

Il centrocampista inglese ha infatti caricato l'ambiente in vista dell'intensa settimana con un "FORZA!!" ricco di adrenalina seguito da alcune emoticon, come i cuori rossoneri che non possono mai mancare.