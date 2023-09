Loftus-Cheek dopo il Verona: "Non è stato perfetto ma sono tre punti"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek, dopo aver giocato titolare tutte le partite in stagione, per la prima volta ieri si è accomodato in panchina contro il Verona per rifiatare un po', entrando in campo nel secondo tempo. Al termine della gara, sul suo profilo Instagram, il centrocampista inglese ha commentato: "Non è stato perfetto ma sono tre punti. Testa alla prossima".