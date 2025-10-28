Loftus-Cheek torna a disposizione per Atalanta-Milan
MilanNews.it
Saltate le sfide contro Fiorentina e Pisa per un affaticamento muscolare, Ruben Loftus-Cheek è tornato a disposizione del Milan per la delicata trasferta di questa sera contro l'Atalanta.
Un recupero importante che mette Allegri nelle condizioni di avere un'arma in più da sfruttare a partita in corso, anche se ovviamente l'inglese non avrà nelle gambe più di 30 minuti. Essendo recidivo a problemi del genere, Loftus-Cheek avrà gestito nel migliore dei modi per evitare ricadute, ma per essere stato convocato significa che è pronto per dare il suo contributo.
Pubblicità
News
Il napoletano Del Genio: "Elogiano Modric ad ogni passaggio. Se faceva lui il gol di McTominay dovevamo chiudere tutto"
Milan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemichedi Antonio Vitiello
Le più lette
Primo Piano
Modric instancabile e insostituibile: contro l'Atalanta giocherà la nona partita consecutiva da titolare
Cardinale: "Non tengo i soldi per me, li reinvesto nel club. Voglio innovare: Premier la vera concorrenza"
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
MN - Lesione di basso grado al bicipite femorale destro per Pulisic. Recupero stimato in 3 settimane
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com