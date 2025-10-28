Loftus-Cheek torna a disposizione per Atalanta-Milan

Loftus-Cheek torna a disposizione per Atalanta-MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:20News
di Lorenzo De Angelis

Saltate le sfide contro Fiorentina e Pisa per un affaticamento muscolare, Ruben Loftus-Cheek è tornato a disposizione del Milan per la delicata trasferta di questa sera contro l'Atalanta. 

Un recupero importante che mette Allegri nelle condizioni di avere un'arma in più da sfruttare a partita in corso, anche se ovviamente l'inglese non avrà nelle gambe più di 30 minuti. Essendo recidivo a problemi del genere, Loftus-Cheek avrà gestito nel migliore dei modi per evitare ricadute, ma per essere stato convocato significa che è pronto per dare il suo contributo. 