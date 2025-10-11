Loftus-Cheek torna a giocare con l'Inghilterra dopo quasi 10 anni: "Orgoglioso di fare nuovamente parte di questa squadra"

di Lorenzo De Angelis

In occasione della sfida contro il Galles Ruben Loftus-Cheek è tornato a vestire la maglia dell'Inghilterra in una partita ufficiale per la prima volta dal 2015. Nel post gara, intrattenutosi negli spogliatoi insieme a staff compagni di squadra, il centrocampista del Milan è stato invitato a fare un discorso dopo la consegna del "Legacy Cup": 

"Grazie per questo (riferendosi al cappello, ndr). È passato un po' di tempo prima che tornassi. Sono grato di essere tornato ed essermi aggiunto a una grande squadra, con questi fantastici giocatori. Sono orgoglioso di fare nuovamente parte di questa squadra. Continuiamo a crescere per prestazioni come quelle di stasera. Grazie a tutti". 