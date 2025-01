Loftus ringrazia il Milan per gli auguri: "Spero di tornare presto"

Ruben Loftus-Cheek oggi festeggia 29 anni di età. Il centrocampista inglese, dopo un'ottima prima stagione con la maglia del Milan, quest'anno sta incontrando più di una difficoltà sia per una questione di posizione in campo che per diversi problemi fisici che lo stanno tenendo lontano dal campo anche in queste settimane.

Il Milan gli ha dedicato un breve video sui social per fargli gli auguri e l'ex Chelsea lo ha ricondiviso nelle proprie storie di Instagram facendo una promessa: "Grazie, spero di tornare presto in campo".