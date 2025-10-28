Lookman il giocatore dell'Atalanta che ha segnato di più contro il Milan in casa in Serie A
Ademola Lookman si è sbloccato: il nigeriano era a digiuno di gol da maggio e ha ritrovato la rete contro il Milan. Un sinistro improvviso che ha pietrificato Maignan e si è insaccato sul palo difeso dal portiere.
L'ex Everton ha segnato quattro gol contro il Milan, tutti in casa. L’attaccante è il giocatore dell’Atalanta con più reti realizzate contro i rossoneri tra le mura amiche in Serie A, riporta Opta.
