Crezzini alla settima in Serie A, Rocchi continua a mandare arbitri senza esperienza a San Siro
Il Milan primo in classifica, a pari merito con il Napoli, si è ritrovato a San Siro con l'arbitro Valerio Crezzini, designato da Rocchi nonostante oggi sia alla settima gara in assoluto diretta in Serie A (la sesta quest'anno). Inesperienza che si è vista tutta nella gestione di una gara apparentemente tranquilla, con il fischietto di Siena che ha invertito spesso i fischi e i falli.
Una dinamica, quella di un arbitro senza esperienza a San Siro, che si ripete ormai da tempo. Lo disse anche Paolo Maldini a febbraio 2022, quando il Milan era in piena lotta per lo scudetto dopo la partita persa contro lo Spezia: "Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".
