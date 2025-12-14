MIL-SAS (1-1): intervallo. Bartesaghi rimette in piedi un buon Milan

MILAN-SASSUOLO 1-1: INTERVALLO. Fine primo tempo a San Siro nella gara tra Milan e Sassuolo, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il Diavolo non approccia male la gara anche se gli manca, come spesso accaduto, un po' di peso davanti per rifinire il buon gioco. Alla prima azione, anche qui come capitato tante volte in stagione, gli ospiti sfruttano una rimessa battuta male dai rossoneri e vanno a segno con un elegante tocco sotto di Kone.

La rete del francese è l'unica azione del primo tempo del Sassuolo. Dopo il 17° minuto il Milan si mette a macinare gioco con pazienza, cercando il varco giusto. La prima occasione arriva sui piedi di Rabiot, bravissimo a rubare il pallone a Fadera in zona offensiva ma chiuso sul più bello dal portiere Muric. È solo questione di tempo perché al 33°, su una prolungata costruzione dalla destra, il tiro-cross di Loftus-Cheek finisce dalle parti di Bartesaghi che si era inserito a fari spenti sul secondo palo e che deposita in rete: pareggio meritato e primo gol in prima squadra per il giovane milanista non ancora 20enne.