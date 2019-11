Lotta al razzismo, Gazidis: "Quello di ieri solo un primo passo"

Intervista a Ivan Gazidis del 'Corriere dello Sport' sul tema razzismo. L'amministratore delegato del Milan è partito dalla lettera pubblicata ieri da tutti i club di Serie A: "Sì, è un passo importante, ma è il primo passo, c’è tanto lavoro da fare. In Italia nell’ultimo anno - da quando sono al Milan - sono successi tanti, troppi episodi di razzismo nei confronti dei giocatori. Era giusto dare un segnale forte e la Lega Serie A l’ha fatto. Io credo che quando si prende coscienza di un problema si è già sulla buona strada. Si deve avere la consapevolezza che non è un problema solo italiano, ma mondiale. Bisogna capire che un percorso che il calcio italiano deve fare con i tifosi, non contro di loro: queste devono essere le premesse", ha detto.