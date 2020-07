Lovren niente Italia, va in Russia allo Zenit

(ANSA-AFP) - SAN PIETROBURGO, 27 LUG - Niente Italia per Dejan Lovren, difensore centrale croato vicecampione del mondo con la sua nazionale. Lascia infatti il Liverpool, con cui ha vinto Champions, Mondiale per club e Premier League, per andare in Russia allo Zenit San Pietroburgo, che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i Reds. Il giocatore firmerà un contratto triennale, mentre il Liverpool già lo saluta e ringrazia sui propri social. Lovren, era in Inghilterra, dal 2013, proveniente dal Lione, e nei mesi scorsi era stato offerto a Roma e Lazio. "Un'altra leggenda lascia il club - è il commento dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp -. Per noi è stato un elemento molto importante, fin dai primi giorni del suo arrivo. Dejan è un grande giocatore e una grande persona. E nel gioco aereo è una 'macchina'". (ANSA-AFP).