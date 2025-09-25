Luis Enrique fa finta di non credere ai propri occhi: ecco la reazione del tecnico all'arrivo di Dembélé col Pallone d'Oro

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Luis Enrique fa finta di non credere ai propri occhi, poi si avvicina a Dembélé abbracciandolo e infine prende in mano il Pallone d'Oro che l'attaccante aveva portato con sè, schioccandogli un bacio. La scenetta di gioia e allegria si è svolta negli spogliatoi del centro di allenamento del Paris Saint-Germain, a Poissy, e pubblicata sui social dal club. Ma oltre al tecnico spagnolo tantissimi compagni dell'attaccante gli hanno fatto i complimenti e hanno voluto toccare il trofeo che aveva ricevuto lunedì sera, mentre la squadra stava giocando, e perdendo, a Marsiglia. (ANSA).