Luka non invecchia mai, Gozzini: "Modric, Nocerino e Montolivo sono tutti classe 1985"

vedi letture

Luka Modric è infinito. Lascia davvero senza parole il rendimento di questo primo mese di gare ufficiali in rossonero del fuoriclasse croato: se dal punto di vista tecnico non è una sorpresa dal momento che la classe, in giocatori del genere, non passa mai, è il rendimento fisico e atletico a lasciare a bocca aperta. Il capitano della Croazia è primo per intercetti e per possessi vinti, contro il Napoli ha corso più di 11 chilometri: tutto questo a 40 anni appena compiuti.

La collega Alessandra Gozzini ha scritto di Modric oggi sulla Gazzetta dello Sport: "La partita è come una conseguenza di come Modric si approccia all'allenamento: non ne ha mai mancato uno da quando è a Milano e cura con Allegri e lo staff ogni dettaglio del lavoro. Per intendersi: alla sua età anagrafica, dato che per quella biologica è ancora un ragazzo, Modric corre come Antonio Nocerino, ultima stagione a Benevento nel 2018. E per restare ai paragoni rossoneri, Luka è il riferimento del reparto centrale come lo era stato Montolivo che ha chiuso la carriera nel 2019. Tutti e tre sono centrocampisti classe 1985"