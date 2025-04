Maignan a Mediaset: "Sapevamo che oggi era importante per la nostra stagione, l'abbiamo giocata come se fosse una finale"

vedi letture

Mike Maignan, oggi protagonista con una gran parata su de Vrij, ha parlato a Mediaset al termine di Inter-Milan 0-3. Le sue parole:

Una grande soddisfazione raggiungere la finale di Coppa Italia:

“Sapevamo che questa partita era molto molto importante per la nostra stagione: in campionato e in Champions non abbiamo fatto bene e quindi abbiamo giocato questa partita come se fosse una finale”.

Questo assetto a tre dietro lo vedi bene?

“Io vedo tutto bene quello che il mister mette sul campo. Dobbiamo essere concentrati con ogni sistema, dobbiamo mettere tutto sul campo per fare bene”.