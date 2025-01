Maignan a Sport Mediaset: "Conceiçao ha tanta energia: dà tanto alla squadra. Possiamo vincere? Certo, siamo il Milan"

vedi letture

Mike Maignan alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus che si giocherà domani alle 20 italiane e la cui vittoria garantirebbe l'accesso alla finalissima con in palio il trofeo. L'estremo difensore rossonero ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Le sue dichiarazioni e impressioni.

Si può vincere il trofeo?

"Certo, siamo il Milan. Ci alleniamo ogni giorno per vincere: abbiamo ambizione di fare bene e dare il massimo. Domani sarà difficile e per la Juve sarà una partita diversa da quella di campionato"

Cosa è cambiato con Conceicao?

"Non posso dire tante cose perchè sono le nostre informazioni interne. Sappiamo che ogni allenatore è diverso, ha le sue idee e la metodologia diversa. Ci dobbiamo adattare così domani arriviamo pronti per fare la partita che dobbiamo fare. E' un allenatore che ha tanta energia, carico al massimo: dà tanto alla squadra"

Eventuali rigori, ti alleni di più?

"No, ci alleniamo per fare i 90 minuti. Se poi ci sono i rigori dobbiamo essere pronti ma non c'è nulla di diverso: devi essere sempre concentrato e pronto per fare tutto".