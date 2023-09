Maignan con il Verona non ci sarà: ecco quando può tornare

Gli esami clinici svolti questa mattina da Mike Maignan hanno portato buone notizie: sono escluse lesioni per il portiere francese che ieri aveva abbandonato la partita contro il Newcastle a circa dieci minuti dal termine (CLICCA QUI per i dettagli). Il portiere rossonero con ogni probabilità sarà costretto a saltare la gara contro il Verona di sabato pomeriggio alle 15.

Da quel momento in avanti lo staff continuerà a monitorarlo quotidianamente. Maignan potrebbe già tornare il 27 settembre in occasione del turno infrasettimanale contro il Cagliari ma per non rischiare di accelerare i tempi la partita ideale potrebbe essere Milan-Lazio di sabato 30 settembre, in modo da averlo pronto per il secondo impegno di Champions contro il Borussia Dortmund (4 ottobre).