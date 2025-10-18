Maignan contro de Gea: il francese vuole "vendicare" le due partite della scorsa stagione

Milan-Fiorentina non sarà solo Massimiliano Allegri contro Stefano Pioli, ma anche Mike Maignan contro David de Gea, due portieri di caratura internazionale che in Serie A spesso e volentieri fanno la differenza con parate decisive e che regalano punti importanti alle proprie squadre.

Questa sfida nella sfida, però, l'anno scorso è stata ampiamente vinta dal portiere della Viola, che contro il francese (il Milan più in generale) è riuscito a conquistare ben 4 punti, avendo collezionato una vittoria e un pareggio. È dunque tempo di "vendetta", con Maignan che questa sera spera quanto meno di pareggiare il conto delle vittorie contro de Gea, per poi rimandare ogni discorso al ritorno, dove si potrebbe giocare "la bella" considerata l'incertezza relativa al futuro del numero 16 al Milan.