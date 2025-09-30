Maignan esulta sui social dopo Milan-Napoli: "Insieme"

di Federico Calabrese

Vittoria strepitosa del Milan sul Napoli, 2-1 che ha portato i rossoneri in vetta alla classifica.

Sui social è arrivata l'esultanza anche di Mike Maignan, che ha pubblicato diversi scatti della gara di ieri con la seguente didascalia: "Spirito, insieme".