Maignan esulta sui social dopo Milan-Napoli: "Insieme"
MilanNews.it
Vittoria strepitosa del Milan sul Napoli, 2-1 che ha portato i rossoneri in vetta alla classifica.
Sui social è arrivata l'esultanza anche di Mike Maignan, che ha pubblicato diversi scatti della gara di ieri con la seguente didascalia: "Spirito, insieme".
Pubblicità
News
Allegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Sirodi Antonio Vitiello
Le più lette
1 LIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: si discute sui 239 emendamenti. In nottata il voto decisivo
3 Allegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
Primo Piano
live mnLIVE MN - Consiglio Comunale su San Siro: si discute sui 239 emendamenti. In nottata il voto decisivo
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Reijnders: "Milan ti amo ed è stato difficile lasciarti. Ma non potevo dire di no al City"
Pietro MazzaraPulisic fenomenale: ecco cosa deve fare la dirigenza con lui. Il Milan è una Squadra vera. Che bella la Curva al suo posto
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com