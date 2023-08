Maignan: "Ricevo messaggi che non mi piacciono a volte. Mi infastidiscono. E allora cosa faccio? Divento pazzo e alle 23 vado in palestra"

Intervenuto all'"ESN Talks", format creato dall’agenzia Excellence Sport Nation che cura anche i suoi interessi, Mike Maignan ha raccontato le difficoltà del suo ruolo anche dal punto di vista mentale: "Io non sono proprio il tipo che legge la stampa e tutto il resto. A volte ricevo notifiche che non mi piacciono molto. ‘Ah, così e così è meglio di te’. E cose del genere che mi infastidiscono perché so che non è vero. E allora cosa faccio? A volte divento pazzo. Alle 23 mi alzo e vado in palestra. Mi alleno, il terzo allenamento della giornata. Perché prima mi sono già allenato. E mi alzo di nuovo il giorno dopo. E non sono stanco fino alla partita.

Quando quella è finita e ho messo fuori gioco il mio avversario, mi riposo. A quel punto poi ricomincio da capo. Sono le prestazioni, quello che la gente dice di me, anche se non mi interessa, ma mi piace dare torto. E c’è qualcosa a cui penso da una stagione in cui ho fallito, tutto questo. Ho perso la mia stagione, avevo perso sei mesi, mi avevano fatto fuori. E la cosa che mi sono messo in testa: ‘Non aspettate che vedermi fallire’. Loro aspettano che io fallisca, ma io non fallirò mai. Questo significa che so che quando fallirò, c’è un fucile che mi aspetta. Quindi ogni volta continuo ad andare avanti“.