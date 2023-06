Maignan si schiera con Maldini su Instagram: "Sempre Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Mike Maignan ha condiviso una foto insieme a Paolo Maldini dopo la separazione con il Milan. Il portiere francese, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha ricordato il momento in cui è arrivato proprio in Italia condividendo le foto della firma sul contratto avvenuta proprio accanto a Maldini. L'ex Lille, inoltre, ha anche aggiunto in didascalia: "Sempre Milan", con sulla "i" una bandiera bianca e un punto interrogativo.